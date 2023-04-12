Ротенберг проиграл финал Запада во второй раз подряд как тренер СКА

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг в качестве тренера вновь проиграл ЦСКА в плей-офф КХЛ.

СКА уступил ЦСКА в финале Западной конференции со счетом 2-4 в серии (0:3 в шестом матче).

Роман Ротенберг как тренер проиграл московскому клубу во втором сезоне подряд на стадии третьего раунда Кубка Гагарина.

В прошлом сезоне в финале Запада ЦСКА победил СКА в семи матчах, выиграв седьмую игру серии со счетом 3:0.

Ротенберг стал главным тренером питерской команды в январе 2022 года.

В нынешнем сезоне СКА занял первое место в таблице Западной конференции. В первых двух раундах команда обыграла минское «Динамо» (4-2 в серии) и «Торпедо» (4-0 в серии)

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72 комментария

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Wolf1960
Ответ Юрий Антонович
Ну что,где там оды от Назарова,Кожевникова и прочих лизоблюдов?
они еще пока не накатили)))
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artpal
Ответ Ярослав Ройс
Регулярка это такое, чисто товарищеский турнир
Возможно, хотя посев определяет
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ни первый_ни последний
тренеришка в отличии от федорова
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Ярослав Ройс
Ответ artpal
Знаешь, я не спорю Меня здесь вообще больше удивляет другое - каким образом они до полуфинала дошли и выиграли регулярку? Состав настолько сильнее? Ротенберг не лез в дела штаба до этого момента?
Регулярка это такое, чисто товарищеский турнир
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Андрей Рязанов
Какого самобытного и перспективного молодого тренера подарила нам земля финская!
+2
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+2
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artpal
Ответ Fanil Mazitov
Конечно интересно было бы услышать комментарии Третьяка,Крикунова и других подхалимов
Я бы Кожевникова послушал. Он Хартли поливал, Тамбиева, а про молодого финского специалиста молчит
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Огюст
Система Ротенберга дала сбой в самый нужный момент для успеха ! Значит, что то нужно менять в Этой "канцелярии " на следующий сезон ! Да , игроков уже меняли -значит не в них только вина поражений !
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all_99
Нужно ЦСКА отправлять на Восток играть, а на Запад взять Нефтехимик какой нибудь))
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gelkin
Пока Ротенберг тренер сложно болеть за СКА
+3
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Verhovn
И ведь оставят.. Вот что.. непотребно
+4
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Evgueniy
Ответ АГОШКИН Алексей
Как она может быть здоровой, я не болельщик ЦСКА или других клубов кхл. Как может занять тренерский мостик,который купил диплом и не имел никакой практики в хоккее.
Он в РТХЛ играл, чуть судью там не избил клюшкой.
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Дмитрий Раткович
А ведь самое интересное ,что это будет первый и последний клуб его,потом уйдет в кабинеты ,в другие команды он несунется.Кому охота такой послужной список портить тренируя условный Авангард который он опустит до того что будет с Барысом за 10 строчку бороться
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Bardownski
Ответ oberkorn
Он фактически рулит нашим хоккем с 2014 года. Человек, который просрал все. 1 золото чм, отскок на ои 2018, остальное все провалено. И никаких выводов сверху.
Роме папа хоккей дал порулить, он же не на результат играет, а так, позабавиться и потешить ЧСВ.
+1
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Evgueniy
"А тренер настоящий? Ну как бы да... Ну ничего, я еще пару сотней матчей посмотрю и вернусь")
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artpal
Ответ АГОШКИН Алексей
Как она может быть здоровой, я не болельщик ЦСКА или других клубов кхл. Как может занять тренерский мостик,который купил диплом и не имел никакой практики в хоккее.
Знаешь, я не спорю
Меня здесь вообще больше удивляет другое - каким образом они до полуфинала дошли и выиграли регулярку? Состав настолько сильнее? Ротенберг не лез в дела штаба до этого момента?
0
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Артем Галкин
Ещё 800 игр посмотрит и точно победит
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all_99
Ответ АГОШКИН Алексей
Я не эксперт в КХЛ,кому прощали ещё два поражения за два года в финалах конференции,при таких вложениях в клуб.
Может Квартальному?
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Ибрагимкович
Ответ Антон Кузнецов
Извините за вопрос ? Как тренер ??? Сомнительное сравнение
Не понимаю скепсиса, с ним работают лучшие умы, чему-нибудь да научили
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Fanil Mazitov
Конечно интересно было бы услышать комментарии Третьяка,Крикунова и других подхалимов
+5
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АГОШКИН Алексей
Ответ Фёдор Кузнецов
Мне не нравится то что Ротенберг тренер, но то что делает спортс это уже паразитирование на фамилии
Это нравится только ротенбергу))) это паразитирование не на фамилии,они паразитируют на хоккее. Когда назначили финна,кто угодно пусть выигрывает,только не он.
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amadeus_amadeus
Ничего ничего
Еще пара крепких фраз про яйца, мерч с ликом тренера-полководца, и в следующем сезоне порвут Кунлуни и Сочи!
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Берни Парент
И ведь не сковырнёшь его. Продолжит рулить.
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Evgueniy
Лицом Ромы удовлетворен! :)
+3
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Evgueniy
Спасибо ЦСКА и Фёдоров! Ждём в Казани!
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Юрий Антонович
Ну что,где там оды от Назарова,Кожевникова и прочих лизоблюдов?
+11
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