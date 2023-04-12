Ротенберг проиграл финал Запада во второй раз подряд как тренер СКА
Роман Ротенберг в качестве тренера вновь проиграл ЦСКА в плей-офф КХЛ.
СКА уступил ЦСКА в финале Западной конференции со счетом 2-4 в серии (0:3 в шестом матче).
Роман Ротенберг как тренер проиграл московскому клубу во втором сезоне подряд на стадии третьего раунда Кубка Гагарина.
В прошлом сезоне в финале Запада ЦСКА победил СКА в семи матчах, выиграв седьмую игру серии со счетом 3:0.
Ротенберг стал главным тренером питерской команды в январе 2022 года.
В нынешнем сезоне СКА занял первое место в таблице Западной конференции. В первых двух раундах команда обыграла минское «Динамо» (4-2 в серии) и «Торпедо» (4-0 в серии)
Меня здесь вообще больше удивляет другое - каким образом они до полуфинала дошли и выиграли регулярку? Состав настолько сильнее? Ротенберг не лез в дела штаба до этого момента?
Еще пара крепких фраз про яйца, мерч с ликом тренера-полководца, и в следующем сезоне порвут Кунлуни и Сочи!