Ротенберг проиграл финал Запада во второй раз подряд как тренер СКА

Роман Ротенберг в качестве тренера вновь проиграл ЦСКА в плей-офф КХЛ.

СКА уступил в финале Западной конференции со счетом 2-4 в серии (0:3 в шестом матче).

как тренер проиграл московскому клубу во втором сезоне подряд на стадии третьего раунда Кубка Гагарина.

В прошлом сезоне в финале Запада ЦСКА победил СКА в семи матчах, выиграв седьмую игру серии со счетом 3:0.

Ротенберг стал главным тренером питерской команды в январе 2022 года.

В нынешнем сезоне СКА занял первое место в таблице Западной конференции. В первых двух раундах команда обыграла минское «Динамо» (4-2 в серии) и «Торпедо» (4-0 в серии)