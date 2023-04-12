СКА не выходит в финал Кубка Гагарина с 2017 года

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

СКА не дошел до финала Кубка Гагарина в шестом сезоне подряд.

Питерский клуб проиграл ЦСКА (0:3) в шестом матче финала Западной конференции.

Таким образом, команда под руководством Романа Ротенберга уступила в серии со счетом 2-4 и завершила выступление в плей-офф.

СКА не выходит в финал Кубка Гагарина с 2017 года. Тогда команда, которую тренировал Олег Знарок, выиграла трофей, обыграв «Металлург».

После этого команда пять раз подряд проиграла ЦСКА в финала Запада.

Стоит добавить, что сезон-2019/20 был досрочно завершен после первого раунда из-за пандемии коронавируса.

В нынешнем сезоне СКА занял первое место в таблице Западной конференции. В первых двух раундах команда обыграла минское «Динамо» (4-2 в серии) и «Торпедо» (4-0 в серии)

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41 комментарий

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Crosby22
Ответ Дима Дин
А кого СКА купил?по составу СКА уж точно даже не в тройке.
ну да, собрали состав на две команды, а потом не знают куда их девать) хорошо что есть Сочи и Витязь)
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Дима Дин
Ответ Crosby22
смирись с поражением, пятнадцатирублевый )
Свою зарплату оставь себе.
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Crosby22
Ответ Дима Дин
Ты клоун?причем здесь бюджет?если тебе заплатят миллион ты что ли будешь хорошо играть?про количество игроков так совсем смешно.от этого то что зависит?ну пускай Ларионов наберет 500 человек,что изменится?да и по составу,кроме Гусева и Яшкина кого можно выделить?или Глотов с Хайруллиным звезды?
смирись с поражением, пятнадцатирублевый )
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Valentin Kompaneytsev
Не по Сеньке шапка.
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Дима Дин
Ответ Харламов Никита
Роман Борисович - ПЕРЕЛОГИНЬТЕСЬ 😜
Бросай пить,ума уже и так у тебя нет
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Дима Дин
Ответ barbarian1991
в тройке с конца, да? бедненькие
Причём здесь бедненькие?я по факту говорю.
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Антон Некрасов
И не выйдет с таким "тренером"
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Олег
Ну не тянет Ромка, неужели сам не понимает.
Ушёл бы сам,не мучил ребят.
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Дима Дин
Ответ Хесус НаваС
Какой ты жалкий. Сравни бюджет Ска в 900 млн, который еще фармов 5в Мхл, в Кхл ручные Витязь и Сочи, молчал бы
Молчать лучше тебе с таким бредом.
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Дима Дин
Ответ ser7777
Сравните состав, бюджет и количество игроков в команде у Ларионова и РБ.
Ты клоун?причем здесь бюджет?если тебе заплатят миллион ты что ли будешь хорошо играть?про количество игроков так совсем смешно.от этого то что зависит?ну пускай Ларионов наберет 500 человек,что изменится?да и по составу,кроме Гусева и Яшкина кого можно выделить?или Глотов с Хайруллиным звезды?
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Антон Хохряков
Ответ Леонид Гордеев
Роман Ротенберг - первый главный тренер в истории СКА, проигравший два финала Западной конференции (оба - ЦСКА).
Почти наверняка будет и третий, если не поменяют!!!
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Антон Хохряков
Ответ ser7777
Потому что каждое межсезонье все блестящее как сорока в лиге собирают. А это блестящее нужно заставить играть не только репрессиями, но и тренерской мыслью.
Словосочетание тренерская мысль им неизвестно
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Харламов Никита
Ответ Дима Дин
Почему он должен уходить?по твоему все кто ниж е СКА тоже должны уходить?
Роман Борисович - ПЕРЕЛОГИНЬТЕСЬ 😜
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Дима Дин
Ответ internazionale_nerazzurri
Тяжело играть без тренера. ЦСКА были лучше. Надеемся Рома уйдёт сам…
Почему он должен уходить?по твоему все кто ниж е СКА тоже должны уходить?
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barbarian1991
Ответ Дима Дин
А кого СКА купил?по составу СКА уж точно даже не в тройке.
в тройке с конца, да? бедненькие
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ser7777
Ответ Дима Дин
А почему он должен уйти?вывести команду в финал это разве неудача.Неудача у Ларионова,распиарил свою команду и слил.
Сравните состав, бюджет и количество игроков в команде у Ларионова и РБ.
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Дима Дин
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Бабло и собирание всей молодежи по России в одном месте не дает гарантированный успех. Система дала трещину
Причём здесь бабло?а молодёжь ещё надо доводить до ума
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Дима Дин
Ответ Andy
Просто мало игроков скуплено.
А кого СКА купил?по составу СКА уж точно даже не в тройке.
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Хесус НаваС
Ответ Дима Дин
А почему он должен уйти?вывести команду в финал это разве неудача.Неудача у Ларионова,распиарил свою команду и слил.
Какой ты жалкий. Сравни бюджет Ска в 900 млн, который еще фармов 5в Мхл, в Кхл ручные Витязь и Сочи, молчал бы
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Дима Дин
Ответ Ебздрогыч
Слово Ска похоже на ###, потому что в нем такое же количество букв (с)
Ну у тебя то букв побольше ,а смысл тот же.
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fadorin
система виновата)
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Ильнур Хасанов
Это же прекрасно газпром проект обкакивается в полуфиналах
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Дима Дин
Ответ nesterov.1970@icloud.com
Даже не надейтесь , такие люди сами не уходят ! Минимум 23 года , у него есть хороший пример , думаю даже кумир его .
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ser7777
Потому что каждое межсезонье все блестящее как сорока в лиге собирают. А это блестящее нужно заставить играть не только репрессиями, но и тренерской мыслью.
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Александр Кудрявцев
Фанат Авангарда.. Цска так держать ✌️✌️✌️✌️
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