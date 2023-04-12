СКА не дошел до финала Кубка Гагарина в шестом сезоне подряд.

Питерский клуб проиграл ЦСКА (0:3) в шестом матче финала Западной конференции.

Таким образом, команда под руководством уступила в серии со счетом 2-4 и завершила выступление в плей-офф.

СКА не выходит в финал Кубка Гагарина с 2017 года. Тогда команда, которую тренировал Олег Знарок, выиграла трофей, обыграв «Металлург».

После этого команда пять раз подряд проиграла в финала Запада.

Стоит добавить, что сезон-2019/20 был досрочно завершен после первого раунда из-за пандемии коронавируса.

В нынешнем сезоне СКА занял первое место в таблице Западной конференции. В первых двух раундах команда обыграла минское «Динамо» (4-2 в серии) и «Торпедо» (4-0 в серии)