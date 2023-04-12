ЦСКА забил СКА 1-м броском на 13-й секунде. Ротенберг впервые выпустил вратаря Подъяпольского в старте в этом плей-офф

ЦСКА забил СКА первым же броском в шестом матче серии.

Автором шайбы ЦСКА на 13-й секунде игры стал нападающий .

В воротах СКА играет . Тренер петербуржцев впервые выпустил его в стартовом составе в нынешнем плей-офф.

ЦСКА ведет в серии со счетом 3-2.

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