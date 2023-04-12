ЦСКА забил СКА 1-м броском на 13-й секунде. Ротенберг впервые выпустил вратаря Подъяпольского в старте в этом плей-офф

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Владислав Подъяпольский Максим Соркин Хоккей

ЦСКА забил СКА первым же броском в шестом матче серии.

Автором шайбы ЦСКА на 13-й секунде игры стал нападающий Максим Соркин

В воротах СКА играет Владислав Подъяпольский. Тренер петербуржцев Роман Ротенберг впервые выпустил его в стартовом составе в нынешнем плей-офф.

ЦСКА ведет в серии со счетом 3-2.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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12 комментариев

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Al561
Вратарь тут не причем, виноват дятел, который не осмотревшись, имея время, отправляет шайбу из-за ворот по борту на клюшку сопернику.
Типичная ошибка плохих игроков.
Хорошие тоже так ошибаются, но при сильном давлении.
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Booligan
Ответ Ахмед Казумов
Типичная тактика трусливого Йозе, если что крайний будет вратарь. Я не причём, дал шанс молодому в трудный момент, так закаляется сталь. А парень будет потом пылить в Амуре условном
Молодому лет 30 примерно
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Nikolay Ryabchikov
К слову, вины вратаря тут не особо
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Makhasamatman Buch
Яйца в кулак и на выход!
+3
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Ахмед Казумов
Типичная тактика трусливого Йозе, если что крайний будет вратарь. Я не причём, дал шанс молодому в трудный момент, так закаляется сталь.
А парень будет потом пылить в Амуре условном
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+10
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Костя Кот
йозе конечно идиот полный
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Angryslon
Цска, добро пожаловать в финал КГ!
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burefan
Система финского недотренера работает
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Александр Суходолов
Вот эта да 👍👍👍👍
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alvet
Ответ ஹGrafLisik
Красавцы. Пусть сегодня будет последняя игра и пора идти в финал.
Ротенбнрг американских фильмов пересмотрел. Он думает, что игроки, которые не играли сидели и такие ждали момента кааак проявить себя. Гусев наказан, Ожиганов под ротацией. З****л м***к . ***** ****
+17
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Marky777
Йозе, пора прощаться
+3
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ஹGrafLisik
Красавцы. Пусть сегодня будет последняя игра и пора идти в финал.
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