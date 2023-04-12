ЦСКА забил СКА 1-м броском на 13-й секунде. Ротенберг впервые выпустил вратаря Подъяпольского в старте в этом плей-офф
ЦСКА забил СКА первым же броском в шестом матче серии.
Автором шайбы ЦСКА на 13-й секунде игры стал нападающий Максим Соркин.
В воротах СКА играет Владислав Подъяпольский. Тренер петербуржцев Роман Ротенберг впервые выпустил его в стартовом составе в нынешнем плей-офф.
ЦСКА ведет в серии со счетом 3-2.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Типичная ошибка плохих игроков.
Хорошие тоже так ошибаются, но при сильном давлении.
А парень будет потом пылить в Амуре условном