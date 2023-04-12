Ротенберг об изменениях в составе СКА: «Это осознанный риск. Мы верим во всех наших игроков. У нас оба вратаря – сильные ребята»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Матч ТВ Владислав Подъяпольский Хоккей

Роман Ротенберг высказался об изменениях в составе СКА.

Шестой матч серии с ЦСКА состоится сегодня, 12 апреля. Начало – в 19:00 по московскому времени.

В воротах СКА сыграет Владислав Подъяпольский.

– Это осознанный риск. Мы верим во всех наших игроков. У нас оба вратаря – сильные ребята. Один чуть помоложе, другой чуть постарше.

– Не смущает, что игровой практики у Влада было немного за этот период?

– Вы знаете, лучший показатель игрока – то, как он тренируется. Хорошего игрока можно определить по тренировкам, – сказал главный тренер СКА Ротенберг в эфире «Матч ТВ».

Гусев, Жафяров, Ожиганов и Воробьев не сыграют в 6-м матче серии с ЦСКА. Подъяпольский будет защищать ворота СКА

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5 комментариев

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Костя Кот
Ответ DVS1
Ну на тогда тебе гол первым броском, маэстро Йозе)
сказочный йозе
+3
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Mikl_5555
Ждём во 2 периоде йозе на льду
+2
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oberkorn
Один помоложе, второй постарше. Ну точно йозе марино
+4
0
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Хаскерс
Правильно, смело! Роналду тоже вывели из основы на КМ по футболу, не побоялись. Там, правда, как то не очень сложилось. Но это опустим.
+5
0
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DVS1
Ну на тогда тебе гол первым броском, маэстро Йозе)
+18
0
+18
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