Федоров о 6-м матче со СКА: «Будет важным внимательное начало. Соперник постарается сыграть в очень серьезное давление. Пока мы справляемся с этим»

Теги ЦСКА СКА Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Прохор Полтапов Хоккей

Сергей Федоров высказался в преддверии шестого матча серии против СКА (3-2).

– Является ли важным для ЦСКА возвращение в состав Прохора Полтапова?

– Жизнь покажет, игра покажет… Пока он заявлен 13-м нападающим, все-таки он немного приболел, а сейчас восстановился. Посмотрим, как дела пойдут.

– Насколько важным будет начало матча?

– Будет важным концентрированное и внимательное начало. Обязательно нужно будет сделать правильные вещи. Понятно, что соперник постарается сыграть в очень серьезное давление. Пока мы справляемся с этим.

Другие акценты и моменты помешали нам в прошлой игре, поэтому мы провели определенные разборы. Думаю, ребята все понимают. Нужно достойно сыграть перед своими болельщиками, – сказал главный тренер ЦСКА Федоров.

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