Каменев оштрафован на 300 тысяч рублей за жест в сторону фанатов СКА

Теги ЦСКА СКА болельщики КХЛ Кубок Гагарина Владислав Каменев Чемпионат.com деньги Хоккей

КХЛ оштрафовала нападающего ЦСКА Владислава Каменева за провоцирование болельщиков.

После окончания пятого матча серии финала Западной конференции со СКА (7:3, 3-2) Каменев показал провокационный жест в адрес болельщиков петербургской команды.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего ЦСКА Владислава Каменева наказание по п.1.32. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Использует любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты по отношению к Судье или любому лицу), подвергнуть денежному штрафу», – говорится в решении Спортивно-дисциплинарного комитета лиги.

Как сообщает «Чемпионат», 26-летний хоккеист оштрафован на 300 тысяч рублей.

Из-за толчка Педана в спину Провольневу между игроками СКА и ЦСКА возникла стычка за секунду до конца матча

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26 комментариев

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Shamarin
Ответ Кеша
«Таки 2-2. Хоккей очень низкого качества, не смотрел и не буду, но интересно будет ли 3-3. если да, то в седьмом матче СКА победит» это пишет юзер “shamarin” , который хоккей не смотрит, но на всех ветках себя в роли эксперта и гуру хоккея выставляет. Смешно читать. Вы бы его видели еще на коньках в ночной лиге . Смех и грех .
Нашел страницу ВКонтакте, фото Димы Шамарина выкладываешь, смеёшься и глумишься над ним. А он умер год назад (последняя новость на стене от его жены).

Продолжай прыгать на костях, ты настоящий динамовец!
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Дмитрий9779
Ответ Shamarin
Так цска 5 лет не могло Зенит обыграть, 9 побед при одной ничьей (и вообще за 20 матчей одна победа), прикинь как у него бомбит до сих пор на всё питерское. Они привыкли, что харьковский всёх судей покупает, а тут он резко опустился до 69 места в рейтинге влиятельности РПЛ. Теперь таким как этот только и остаётся, что ждать и верить)
Там и Спартак с 2012 года в Питере выиграть не может.😁
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HockeyMan
Ответ Владимир Илюхин
Учитывая, что у него ЗП 45 лям... семечки.
Некрасиво считать чужие деньги
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Ксения Лисенкова
Ответ Vagner01
Да у вас все такие! Нормальные к вам не идут! А у нас он один из лидеров и бомбардиров! Влад красавчик классно чешскую девочку за удаление наказал и надеюсь ещё завтра накажет!
Я хожу на матчи этой серии(на двух была),ваши все руки клюшками нашим обстучали,в последнем матче Педану несколько раз ударили.За период 2-3 игрока к рукам лёд прикладывают.
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Angryman
Ответ Ксения Лисенкова
Ваш вопрос "а что он сделал",подразумевает вопрос,а что он сделал,что болельщики на него погнали. А жест показали и объяснили,к чему ваш вопрос тогда...вопрос риторический.
то есть вы под мой вопрос хотите подогнать свой ответ? за то что человек на свист показывает руками мол "давайте давайте, свистите ещё больше" очень глупо штрафовать. похоже на какую-то личную обиду вротенберга
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Shamarin
Ответ Дмитрий9779
Можешь без оскорблений.Ну так и Пашнин приложил неплохо,пусть на площадке разбираются.Карнаухов конечно агнец,да и Плотников,Дитц провокатор...да тоже все такие,чего греха таить.Клюшкой сзади с двух рук любимый подлый прием ваших.
Так цска 5 лет не могло Зенит обыграть, 9 побед при одной ничьей (и вообще за 20 матчей одна победа), прикинь как у него бомбит до сих пор на всё питерское. Они привыкли, что харьковский всёх судей покупает, а тут он резко опустился до 69 места в рейтинге влиятельности РПЛ.
Теперь таким как этот только и остаётся, что ждать и верить)
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Ксения Лисенкова
Ответ Angryman
вы хоть прочитали за что штраф?)
Ваш вопрос "а что он сделал",подразумевает вопрос,а что он сделал,что болельщики на него погнали.
А жест показали и объяснили,к чему ваш вопрос тогда...вопрос риторический.
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Дмитрий9779
Ответ Vagner01
Да у вас все такие! Нормальные к вам не идут! А у нас он один из лидеров и бомбардиров! Влад красавчик классно чешскую девочку за удаление наказал и надеюсь ещё завтра накажет!
Можешь без оскорблений.Ну так и Пашнин приложил неплохо,пусть на площадке разбираются.Карнаухов конечно агнец,да и Плотников,Дитц провокатор...да тоже все такие,чего греха таить.Клюшкой сзади с двух рук любимый подлый прием ваших.
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Angryman
Ответ Ксения Лисенкова
Когда конфликт был исчерпан ударил клюшкой по рукам Камалову.
вы хоть прочитали за что штраф?)
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Ксения Лисенкова
Ответ Angryman
МММ, а что он сделал?
Когда конфликт был исчерпан ударил клюшкой по рукам Камалову.
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Ксения Лисенкова
Ответ дитя лимита
лучше бы они наконец-то показали было ли нарушение численного состава во втором матче, клоуны
И объяснили почему нечаянный колющий удар таковым не считается,у Гуськова клюшка согнулась прилично.
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Vagner01
Ответ Дмитрий9779
Выкинули из клуба,мерзкий игрок.
Да у вас все такие! Нормальные к вам не идут! А у нас он один из лидеров и бомбардиров! Влад красавчик классно чешскую девочку за удаление наказал и надеюсь ещё завтра накажет!
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Дмитрий9779
Ответ Nissan 0123
а раньше ведь за нас играл...
Выкинули из клуба,мерзкий игрок.
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Дмитрий9779
Ответ Vagner01
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Ты начал оскорблять клуб,получи в ответ,я твой клуб не оскорблял и в е наши болельщики,кто тебе дал право оскорблять?
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Nissan 0123
Ответ Дмитрий9779
Пересмотрел повтор момента начала драки,все уже успокоились и зачем он рубанул клюшкой по рукам Камалову,естественно получил порцию негодования,повел себя как чмо.
а раньше ведь за нас играл...
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Vagner01
Ответ Дмитрий9779
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Дмитрий9779
Ответ Vagner01
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Дмитрий9779
Пересмотрел повтор момента начала драки,все уже успокоились и зачем он рубанул клюшкой по рукам Камалову,естественно получил порцию негодования,повел себя как чмо.
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Vagner01
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Shamarin
Ответ николай горч
Это ЦСКА провокаторы? Игроки ска нагло весь матч толкали игроков ЦСКА, а яшикин по мимо агрессии ещё и симулировал
Просто пристрастное отношение к СКА мешает смотреть хоккей под объективным углом зрения.
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Кеша
«Таки 2-2. Хоккей очень низкого качества, не смотрел и не буду, но интересно будет ли 3-3. если да, то в седьмом матче СКА победит» это пишет юзер “shamarin” , который хоккей не смотрит, но на всех ветках себя в роли эксперта и гуру хоккея выставляет. Смешно читать. Вы бы его видели еще на коньках в ночной лиге . Смех и грех .
+2
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николай горч
Ответ Shamarin
Да там полкоманды федорова надо на следующий матч дисквалифицировать. Провокаторы. Но судейство к ним лояльное уже третью стадию подряд. Если бы полосатые не вмешались, Разин их в седьмом матче раздел..
Это ЦСКА провокаторы? Игроки ска нагло весь матч толкали игроков ЦСКА, а яшикин по мимо агрессии ещё и симулировал
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Frontex
Ответ дитя лимита
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Наверное, лучше сказать «сосиску почистил».
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Владимир Илюхин
Учитывая, что у него ЗП 45 лям... семечки.
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дитя лимита
Ответ AndreyEN
ну обидно же ему было, рыло начистили) в Москве надо повторить избиение шныря
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