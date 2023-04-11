Каменев оштрафован на 300 тысяч рублей за жест в сторону фанатов СКА

КХЛ оштрафовала нападающего ЦСКА Владислава Каменева за провоцирование болельщиков.

После окончания пятого матча серии финала Западной конференции со СКА (7:3, 3-2) Каменев показал провокационный жест в адрес болельщиков петербургской команды.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего ЦСКА Владислава Каменева наказание по п.1.32. статьи 28 Дисциплинарного регламента (Использует любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты по отношению к Судье или любому лицу), подвергнуть денежному штрафу», – говорится в решении Спортивно-дисциплинарного комитета лиги.

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