Александр Кожевников: «Каменев – провокатор. В эпизоде ничего не было, а он ударил игрока. И как он к трибунам относился, заводил всех. Некрасиво поступил»

Александр Кожевников прокомментировал действия нападающего ЦСКА Владислава Каменева.

После окончания пятого матча серии финала Западной конференции со СКА (7:3, 3-2) Каменев показал провокационный жест в адрес болельщиков петербургской команды.

– Да, счет крупный в последнем матче, но это не самое главное, когда идет финал конференции. Ждем следующий матч с нетерпением. Питерцам деваться некуда, надо играть от ножа.

Эта серия вполне может дойти до семи матчей, оба соперника уже выигрывали в гостях. Серия будет напряженной, команды равные.

– После финальной сирены произошла драка.

– Каменев – провокатор, конечно, чистой воды. В том эпизоде ничего не было, а он ударил игрока. И как он к трибунам относился, заводил всех. Некрасиво он поступил.

В таких матчах не должно быть таких вещей, – сказал двукратный олимпийский чемпион .

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