Александр Кожевников: «Каменев – провокатор. В эпизоде ничего не было, а он ударил игрока. И как он к трибунам относился, заводил всех. Некрасиво поступил»

Теги ЦСКА СКА болельщики драки КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Владислав Каменев Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников прокомментировал действия нападающего ЦСКА Владислава Каменева.

После окончания пятого матча серии финала Западной конференции со СКА (7:3, 3-2) Каменев показал провокационный жест в адрес болельщиков петербургской команды.

– Да, счет крупный в последнем матче, но это не самое главное, когда идет финал конференции. Ждем следующий матч с нетерпением. Питерцам деваться некуда, надо играть от ножа.

Эта серия вполне может дойти до семи матчей, оба соперника уже выигрывали в гостях. Серия будет напряженной, команды равные.

– После финальной сирены произошла драка.

– Каменев – провокатор, конечно, чистой воды. В том эпизоде ничего не было, а он ударил игрока. И как он к трибунам относился, заводил всех. Некрасиво он поступил.

В таких матчах не должно быть таких вещей, – сказал двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

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6 комментариев

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Игорь Иванов
А не надо было Камалову Окулова трогать, вот и получил по ручонками шаловливым.Просто некоторые смотрят одним глазом и половину не видят.
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Andrew Petrov
Каменев послал жест от всей души прямо в души))
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Сергей Богодухов
Провокатор яшкин,педан и никишин.
+3
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Doronya
Провокатор - Педан, который лупит по почкам за 0.00001 сек при 3-7, ну и сам Кожевников, который такие вещи через прессу вбрасывает
+10
-2
+8
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продавец-пипец
Ответ Кеша
Подхалим .
Алкопровокатор!
+3
-1
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Кеша
Подхалим .
+5
-2
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