Кожевников против переименования Кубка Гагарина: «Юрий Гагарин – это святое. Правильно, что так назвали, это почетно, уважуха»

Александр Кожевников выступил против переименования Кубка Гагарина.

– Прижилось ли название Кубок Гагарина?

– Конечно, прижилось. Все же говорят, и никто не ошибается. Кубок Гагарина – это почетно. Для страны хороший Кубок.

– Правильно ли было назвать главный хоккейный трофей в честь человека, который никогда профессионально не играл в хоккей?

– Профессионально не играл, а так космонавты играли в хоккей – это мы все знаем. Кто не знает – надо это знать. Они играли в хоккей, и Юрий Гагарин был одним из неплохих игроков.

– Если возникнет идея назвать иначе, какие могут быть варианты?

– Вообще не должно такого быть, вы что?! Это почетно, и вызывает гордость. Первый космонавт в мире, вы что? Это офигительная вещь (смеется)!

У нас хоккеистов, конечно, много было хороших, и можно было в честь них назвать, но Юрий Гагарин – это святое. Все правильно, что так назвали, это почетно, уважуха, – сказал двукратный олимпийский чемпион Кожевников.