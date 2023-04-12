Кожевников против переименования Кубка Гагарина: «Юрий Гагарин – это святое. Правильно, что так назвали, это почетно, уважуха»

Теги КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Юрий Гагарин Хоккей

Александр Кожевников выступил против переименования Кубка Гагарина.

– Прижилось ли название Кубок Гагарина?

– Конечно, прижилось. Все же говорят, и никто не ошибается. Кубок Гагарина – это почетно. Для страны хороший Кубок.

– Правильно ли было назвать главный хоккейный трофей в честь человека, который никогда профессионально не играл в хоккей?

– Профессионально не играл, а так космонавты играли в хоккей – это мы все знаем. Кто не знает – надо это знать. Они играли в хоккей, и Юрий Гагарин был одним из неплохих игроков.

– Если возникнет идея назвать иначе, какие могут быть варианты?

– Вообще не должно такого быть, вы что?! Это почетно, и вызывает гордость. Первый космонавт в мире, вы что? Это офигительная вещь (смеется)!

У нас хоккеистов, конечно, много было хороших, и можно было в честь них назвать, но Юрий Гагарин – это святое. Все правильно, что так назвали, это почетно, уважуха, – сказал двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

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12 комментариев

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ни первый_ни последний
хоть где-то кожевников прав
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Антоша Спирин
Ну, вообще то говоря, как то натянуто звучит. Кубок России по любому лучше.
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alklimov2018
Ответ Juvestan
Фальшивый чемпионат с фальшивыми чемпионами в фальшивой стране. Чьим именем кубок назовём? Фальшивого космонавта, который никогда в космосе не был и нет ни одной записи его полёта? Отличная кандидатура, идеальная для русских и России!
Неправда! Есть записи!
Все 108 минут полета Гагарина сопровождались дроном, который непрерывно писал. Только эта запись не в общем доступе, но можно посмотреть отправив СМС на короткий номер.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Juvestan
Фальшивый чемпионат с фальшивыми чемпионами в фальшивой стране. Чьим именем кубок назовём? Фальшивого космонавта, который никогда в космосе не был и нет ни одной записи его полёта? Отличная кандидатура, идеальная для русских и России!
Какой же бред в голове...
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Juvestan
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Волька-ибн-Алёша
кубок Путина,скромно и ...ёмко
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Aviator92
Ну да, осталось только планетарий в честь Харламова назвать
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three hundred bucks
Ответ xa-xa
Стенли ваще генерал - губернатор Канады
Правда он еще учредитель самого соревнования, но кого это волнует, да?
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Серый
вот где проблемы с интеллектом
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Евгений Мешков
Ответ xa-xa
Стенли ваще генерал - губернатор Канады
причем вроде как он просто купил салатницу за 10 долларов, кто ж знал что оно так выйдет?
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kopl.roma
К сожалению его уже переименовали кубок "Фонбет"
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xa-xa
Стенли ваще генерал - губернатор Канады
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