Кожевников против переименования Кубка Гагарина: «Юрий Гагарин – это святое. Правильно, что так назвали, это почетно, уважуха»
Александр Кожевников выступил против переименования Кубка Гагарина.
– Прижилось ли название Кубок Гагарина?
– Конечно, прижилось. Все же говорят, и никто не ошибается. Кубок Гагарина – это почетно. Для страны хороший Кубок.
– Правильно ли было назвать главный хоккейный трофей в честь человека, который никогда профессионально не играл в хоккей?
– Профессионально не играл, а так космонавты играли в хоккей – это мы все знаем. Кто не знает – надо это знать. Они играли в хоккей, и Юрий Гагарин был одним из неплохих игроков.
– Если возникнет идея назвать иначе, какие могут быть варианты?
– Вообще не должно такого быть, вы что?! Это почетно, и вызывает гордость. Первый космонавт в мире, вы что? Это офигительная вещь (смеется)!
У нас хоккеистов, конечно, много было хороших, и можно было в честь них назвать, но Юрий Гагарин – это святое. Все правильно, что так назвали, это почетно, уважуха, – сказал двукратный олимпийский чемпион Кожевников.
Все 108 минут полета Гагарина сопровождались дроном, который непрерывно писал. Только эта запись не в общем доступе, но можно посмотреть отправив СМС на короткий номер.