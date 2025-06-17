Игорь Гришин: «Локомотив» не дает сопернику играть зрелищно – идет ощущение закрытого хоккея. Когда команды играют бесшабашно – эмоции, адреналин. Я сам за то, чтобы выиграть 6:5, а не 1:0»

Игорь Гришин поделился мыслями о стиле хоккее «Нефтехимика».

– Вам импонирует система Игоря Никитина. Хотели бы видеть подобные качества от «Нефтехимика»?

– Обязательно. Все тренеры этого хотят: просто у кого-то лучше получается донести свои идеи, построить систему, у кого-то – хуже.

Нельзя сказать, что «Локомотив » играет незрелищно. Они просто не дают противнику играть зрелищно, поскольку полностью отрабатывают каждый момент, стараются не проигрывать единоборства.

Вот и складывается впечатление, что игра незрелищная, поскольку у одних ворот моменты создаются, а у других – моментов практически нет. От этого идет ощущение закрытого хоккея.

А когда команды играют немного бесшабашно, атака в одну сторону – двое против двух, в обратную – трое на одного, там – на пустые ворота, здесь – вот и эмоции, адреналин. Болельщикам это нравится. Да и я сам за то, чтобы выиграть 6:5, а не 1:0.

Но для того чтобы достичь цели, каждый игрок должен выложиться полностью и каждую секунду отработать, демонстрируя самоотдачу, – сказал главный тренер «Нефтехимика » Игорь Гришин .