Игорь Гришин: «Локомотив» не дает сопернику играть зрелищно – идет ощущение закрытого хоккея. Когда команды играют бесшабашно – эмоции, адреналин. Я сам за то, чтобы выиграть 6:5, а не 1:0»
– Вам импонирует система Игоря Никитина. Хотели бы видеть подобные качества от «Нефтехимика»?
– Обязательно. Все тренеры этого хотят: просто у кого-то лучше получается донести свои идеи, построить систему, у кого-то – хуже.
Нельзя сказать, что «Локомотив» играет незрелищно. Они просто не дают противнику играть зрелищно, поскольку полностью отрабатывают каждый момент, стараются не проигрывать единоборства.
Вот и складывается впечатление, что игра незрелищная, поскольку у одних ворот моменты создаются, а у других – моментов практически нет. От этого идет ощущение закрытого хоккея.
А когда команды играют немного бесшабашно, атака в одну сторону – двое против двух, в обратную – трое на одного, там – на пустые ворота, здесь – вот и эмоции, адреналин. Болельщикам это нравится. Да и я сам за то, чтобы выиграть 6:5, а не 1:0.
Но для того чтобы достичь цели, каждый игрок должен выложиться полностью и каждую секунду отработать, демонстрируя самоотдачу, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин.