Йоси, Хишир, Майер, Фиала, Нидеррайтер и Зигентхалер – первые хоккеисты в составе Швейцарии на Олимпиаду-2026

Сборная Швейцарии назвала первых хоккеистов для участия в Олимпиаде-2026.

В состав команды были включены шесть игроков:

Защитники: Роман Йоси («Нэшвилл»), Йонас Зигентхалер («Нью-Джерси»);

Нападающие: Нико Хишир , Тимо Майер (оба – «Нью-Джерси»), Кевин Фиала («Лос-Анджелес»), Нино Нидеррайтер («Виннипег»).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо.

В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее появилась информация, что сборная России не будет допущена к участию в Олимпиаде.