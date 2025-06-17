Йоси, Хишир, Майер, Фиала, Нидеррайтер и Зигентхалер – первые хоккеисты в составе Швейцарии на Олимпиаду-2026
Сборная Швейцарии назвала первых хоккеистов для участия в Олимпиаде-2026.
В состав команды были включены шесть игроков:
Защитники: Роман Йоси («Нэшвилл»), Йонас Зигентхалер («Нью-Джерси»);
Нападающие: Нико Хишир, Тимо Майер (оба – «Нью-Джерси»), Кевин Фиала («Лос-Анджелес»), Нино Нидеррайтер («Виннипег»).
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо.
В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее появилась информация, что сборная России не будет допущена к участию в Олимпиаде.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер ИИХФ
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