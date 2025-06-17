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Йоси, Хишир, Майер, Фиала, Нидеррайтер и Зигентхалер – первые хоккеисты в составе Швейцарии на Олимпиаду-2026

Сборная Швейцарии назвала первых хоккеистов для участия в Олимпиаде-2026.

В состав команды были включены шесть игроков:

Защитники: Роман Йоси («Нэшвилл»), Йонас Зигентхалер («Нью-Джерси»);

Нападающие: Нико Хишир, Тимо Майер (оба – «Нью-Джерси»), Кевин Фиала («Лос-Анджелес»), Нино Нидеррайтер («Виннипег»).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо.

В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее появилась информация, что сборная России не будет допущена к участию в Олимпиаде. 

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер ИИХФ
logoСборная Швейцарии по хоккею
logoЙонас Зигентхалер
logoНино Нидеррайтер
logoТимо Майер
logoРоман Йоси
logoКевин Фиала
logoНико Хишир
logoВиннипег
logoЛос-Анджелес
logoНХЛ
logoНью-Джерси
logoолимпийский хоккейный турнир
logoОлимпиада-2026
logoНэшвилл
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