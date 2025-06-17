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Мильштейн о матчах командами CHL: «Победа над канадцами в дни России – символичная и незабываемая. Это шаг к восстановлению международных связей»

Дэн Мильштейн прокомментировал организацию матчей против канадских команд.

Мильштейн является представителем российских хоккеистов, участвующих в серии матчей.

Матчи проходят с 14 по 19 июня в Торонто и Шарлоттауне. Российские юниоры начали серию с победы над сборной OHL (юниорская лига Онтарио) со счетом 6:3.

На турнире Andrews International Hockey Showcase российская команда под названием Gold Star Hockey одержала победу над американской командой «Aces» (в основном составлена из игроков школ штата Колорадо) со счетом 7:3.

«Особую атмосферу [в первом матче] создали наши соотечественники – порядка 80% зрителей на арене составили выходцы из России, пришедшие поддержать наших ребят с флагами, плакатами и другой символикой. Было по-настоящему трогательно видеть, как далеко от родины ребята чувствовали такую мощную поддержку. А победа в первом матче над канадцами в дни России сделала этот вечер поистине символичным и незабываемым», – сказал Дэн Мильштейн.

Мильштейн рассказал, что на первом матче в Торонто присутствовало более тысячи зрителей, включая «скаутов практически всех клубов НХЛ, представителей университетских программ и других команд Северной Америки».

Агент заявил, что негативной реакции на матчи с российскими хоккеистами не было. Он подчеркнул, что «спорт должен быть вне политики», и отметил, что прием был «довольно теплым».

«Это не просто игры – это своего рода шаг к восстановлению международных связей, возможность роста для наших ребят и отличный шанс показать себя на фоне сильных оппонентов для того, чтобы в будущем попасть на драфт НХЛ», – сказал Дэн Мильштейн.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: РБК
logoНХЛ
logoДэн Мильштейн
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Драфт НХЛ
logoюниорская лига Онтарио
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoСборная России по хоккею с шайбой
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