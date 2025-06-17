ФХР о серии с командами CHL: «Турнир организован американским гражданином Мильштейном, не аккредитованным агентом на территории России. Частное мероприятие»

ФХР прокомментировала матчи российских молодых игроков против канадских команд.

Матчи проходят с 14 по 19 июня в Торонто и Шарлоттауне. Российские юниоры начали серию с победы над сборной OHL (юниорская лига Онтарио) со счетом 6:3.

На турнире Andrews International Hockey Showcase российская команда под названием Gold Star Hockey одержала победу над американской командой «Aces» (в основном составлена из игроков школ штата Колорадо) со счетом 7:3.

«Хоккейный турнир в Канаде организован американским гражданином Дэном Мильштейном , хоккейным агентом, не аккредитованным на территории России.

Мильштейн проводит это мероприятие не первый год. Турнир не имеет отношения ни к сборной России, ни к Федерации хоккея России.

Это частное мероприятие частного лица», – заявили в Федерации хоккея России.