«Первый канал» покажет матч с участием российских звезд НХЛ и КХЛ

«Первый канал» будет транслировать «Матч года» с участием звезд НХЛ и КХЛ.

Игра пройдет 13 июля в Москве. Отмечается, что матч покажут в прямом эфире. Ранее стали известны составы команды . В них в частности вошли такие хоккеисты, как Александр Овечкин, Артемий Панарин, Кирилл Капризов, Вадим Шипачев, Александр Радулов и Владимир Ткачев.