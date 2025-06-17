«Первый канал» покажет матч с участием российских звезд НХЛ и КХЛ
«Первый канал» будет транслировать «Матч года» с участием звезд НХЛ и КХЛ.
Игра пройдет 13 июля в Москве.
Отмечается, что матч покажут в прямом эфире.
Ранее стали известны составы команды. В них в частности вошли такие хоккеисты, как Александр Овечкин, Артемий Панарин, Кирилл Капризов, Вадим Шипачев, Александр Радулов и Владимир Ткачев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Матча года»
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