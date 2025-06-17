Журналист Серавалли: «Кучеров получил «Тед Линдсэй», а игроки не назвали Хеллибака лучшим вратарем. В соцсетях разгорелась дискуссия о том, как пресса видит хоккеистов»

Фрэнк Серавалли высказался о Никите Кучерове.

Нападающий «Тампы» ранее получил «Тед Линдсэй Эворд» – приз присуждается самому лучшему хоккеисту регулярного сезона по версии профсоюза – Ассоциации игроков НХЛ.

При этом российский хоккеист занял третье место в голосовании на «Харт Трофи», который выиграл вратарь Коннор Хеллибак .

«Кучеров – это очень особенный хоккеист. Да, он начинает стареть. Да, «Тампа » немного деградирует. Думаю, они на спаде, а не на подъеме.

В социальных сетях вновь разгорелась дискуссия о том, как пресса видит игроков и как хоккеисты оценивают самих себя.

Ни для кого не осталось незамеченным, что «Тед Линдсэй Эворд» был присужден Никите Кучерову . Хоккеисты считают его самым лучшим игроком этого сезона.

Также интересно, что по ходу сезона появился опрос хоккеистов, в котором игроки не выбрали Коннора Хеллибака лучшим вратарем в НХЛ . Они назвали таковым Андрея Василевского.

Поэтому есть несоответствие, хотя это две совершенно разные награды – самый ценный игрок и самый лучший хоккеист.

Но есть несоответствие, и оно поднимает вопрос: «А что, если бы за награды голосовала другая организация, будь то менеджеры или группа, выбранная НХЛ, или кто-то еще?».

Разумеется, я не выступаю за это как президент Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов. Но интересно наблюдать за разными оценками разных голосующих комиссий», – сказал журналист Фрэнк Серавалли.