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Журналист Серавалли: «Кучеров получил «Тед Линдсэй», а игроки не назвали Хеллибака лучшим вратарем. В соцсетях разгорелась дискуссия о том, как пресса видит хоккеистов»

Фрэнк Серавалли высказался о Никите Кучерове.

Нападающий «Тампы» ранее получил «Тед Линдсэй Эворд» – приз присуждается самому лучшему хоккеисту регулярного сезона по версии профсоюза – Ассоциации игроков НХЛ.

При этом российский хоккеист занял третье место в голосовании на «Харт Трофи», который выиграл вратарь Коннор Хеллибак.

«Кучеров – это очень особенный хоккеист. Да, он начинает стареть. Да, «Тампа» немного деградирует. Думаю, они на спаде, а не на подъеме.

В социальных сетях вновь разгорелась дискуссия о том, как пресса видит игроков и как хоккеисты оценивают самих себя.

Ни для кого не осталось незамеченным, что «Тед Линдсэй Эворд» был присужден Никите Кучерову. Хоккеисты считают его самым лучшим игроком этого сезона.

Также интересно, что по ходу сезона появился опрос хоккеистов, в котором игроки не выбрали Коннора Хеллибака лучшим вратарем в НХЛ. Они назвали таковым Андрея Василевского.

Поэтому есть несоответствие, хотя это две совершенно разные награды – самый ценный игрок и самый лучший хоккеист.

Но есть несоответствие, и оно поднимает вопрос: «А что, если бы за награды голосовала другая организация, будь то менеджеры или группа, выбранная НХЛ, или кто-то еще?».

Разумеется, я не выступаю за это как президент Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов. Но интересно наблюдать за разными оценками разных голосующих комиссий», – сказал журналист Фрэнк Серавалли.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Faceoff
logoНикита Кучеров
logoТампа-Бэй
logoНХЛ
logoАндрей Василевский
logoКоннор Хеллибак
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