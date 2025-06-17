ЦСКА подпишет 5-летние контракты с Никитиным и его тренерским штабом («Чемпионат»)

ЦСКА предоставит пятилетние контракты штабу Игоря Никитина.

По информации «Чемпионата», в ближайшее время московский клуб объявит подписании пятилетних соглашений с главным тренером Игорем Никитиным , тренером Дмитрием Юшкевичем , тренером Александром Поповым , тренером по вратарям Рашитом Давыдовым и тренером по физической подготовке Дмитрием Пирожковым.

Никитин выиграл Кубок Гагарина вместе с «Локомотивом» в прошедшем сезоне. Ранее клуб сообщил , что специалист расторг договор по своей инициативе.

ЦСКА в минувшем сезоне возглавлял Илья Воробьев. Команда уступила минскому «Динамо» (2-4) в серии первого раунда Кубка Гагарина.