ЦСКА подпишет 5-летние контракты с Никитиным и его тренерским штабом («Чемпионат»)
ЦСКА предоставит пятилетние контракты штабу Игоря Никитина.
По информации «Чемпионата», в ближайшее время московский клуб объявит подписании пятилетних соглашений с главным тренером Игорем Никитиным, тренером Дмитрием Юшкевичем, тренером Александром Поповым, тренером по вратарям Рашитом Давыдовым и тренером по физической подготовке Дмитрием Пирожковым.
Никитин выиграл Кубок Гагарина вместе с «Локомотивом» в прошедшем сезоне. Ранее клуб сообщил, что специалист расторг договор по своей инициативе.
ЦСКА в минувшем сезоне возглавлял Илья Воробьев. Команда уступила минскому «Динамо» (2-4) в серии первого раунда Кубка Гагарина.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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