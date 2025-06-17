Брылин о продлении контракта с «Нью-Джерси»: «Это уже родной клуб – нет смысла уходить. С ЦСКА говорили только о планах на будущее, до конкретики не дошло»

Сергей Брылин ответил на вопрос, вел ли переговоры с клубами КХЛ.

Ранее появилась информация , что специалист продолжит работу в «Нью-Джерси».

– Общение заняло какое-то время. Мы разговаривали по условиям. Для меня это уже родной клуб.

Нет никакого смысла уходить и искать другие варианты, если тебе предлагают новый контракт и оставляют в системе.

– В российской прессе появлялась информация, что к вам был интерес со стороны клубов КХЛ, в том числе ЦСКА.

– Разговоры были, но до конкретики дело не дошло.

– И с ЦСКА тоже?

– С ЦСКА только говорили о планах на будущее и все. И сейчас уже нет никакого смысла это обсуждать.

– Какие задачи вы ставите перед собой на еще два года в «Нью-Джерси»?

– Как скажет любой тренер: хочется двигаться вперед, развиваться, помогать команде и добиваться результата вместе с ней.

Для меня следующим шагом будет повышение ответственности за какое-то направление и понятное дело, что я хочу быть на скамейке во время матчей. Надеюсь, что это произойдет, – сказал Сергей Брылин .