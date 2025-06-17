У Йоси диагностирован синдром постуральной ортостатической тахикардии. Защитник «Нэшвилла» прошел терапию и готовится играть в следующем сезоне

У Романа Йоси выявлен синдром постуральной ортостатической тахикардии.

Защитник «Нэшвилла » испытывает синдром постуральной ортостатической тахикардии – состояние, характеризующееся аномально сильным увеличением частоты сердечных сокращений при вставании или сидении.

Хоккеист испытывал головные боли и переживал, что его мозг пострадал в результате сотрясения.

Обследование в Денвере показало, что с его мозгом все нормально, но у него есть ортостатическая гипотензия, которая также может вызывать головные боли, усталость и так далее.

«За последние восемь недель я прошел интенсивную терапию, в том числе с применением бета-блокаторов. С тех пор чувствую себя гораздо лучше.

Я снова поверил в то, что смогу восстановиться на 100 процентов и в следующем сезоне вновь с полной силой играть за «Нэшвилл» и сборную Швейцарии», – передает слова Романа Йоси Swiss Hockey News со ссылкой на Blick.