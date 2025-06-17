Копли продлил контракт с «Лос-Анджелесом» на год и 775 тысяч долларов. Вратарь провел 42 матча в сезоне АХЛ
«Лос-Анджелес» и Феникс Копли договорились о новом контракте.
33-летний голкипер продлил соглашение с калифорнийским клубом на один год и 775 тысяч долларов.
В этом сезоне вратарь провел один матч за «Кингс» в регулярном чемпионате НХЛ.
Феникс Копли также сыграл 42 игры в АХЛ за «Онтарио Рейн» в чемпионате АХЛ, пропуская в среднем 2,49 шайбы и отражая 90,4% бросков.
В плей-офф голкипер провел два матча, пропуская в среднем 2,05 шайбы и отражая 92% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Лос-Анджелеса»
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