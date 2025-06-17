Копли продлил контракт с «Лос-Анджелесом» на год и 775 тысяч долларов. Вратарь провел 42 матча в сезоне АХЛ

«Лос-Анджелес» и Феникс Копли договорились о новом контракте.

33-летний голкипер продлил соглашение с калифорнийским клубом на один год и 775 тысяч долларов.

В этом сезоне вратарь провел один матч за «Кингс» в регулярном чемпионате НХЛ .

Феникс Копли также сыграл 42 игры в АХЛ за «Онтарио Рейн» в чемпионате АХЛ, пропуская в среднем 2,49 шайбы и отражая 90,4% бросков.

В плей-офф голкипер провел два матча, пропуская в среднем 2,05 шайбы и отражая 92% бросков.