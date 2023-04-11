Андрей Мартемьянов: «Два года в «Сибири» навсегда останутся в моем сердце. Желаю клубу процветания и стабильности»

Андрей Мартемьянов высказался после ухода с поста главного тренера «Сибири».

«Хотел бы поблагодарить руководство клуба за то, что доверили команду. В трудную минуту поддержали и помогли мне. Эти два года, проведенные в «Сибири», навсегда останутся в моем сердце.

Хотел бы поблагодарить болельщиков за сумасшедшую поддержку нашего коллектива, который старался, бился, играл для них. В тяжелые минуты нас гнали вперед. За это я им очень благодарен.

Огромное спасибо всем сотрудникам клуба за помощь и отзывчивость. Благодарю парней, с которыми за два года меня судьба столкнула. Желаю им прогресса, хороших матчей и результатов.

Клубу «Сибирь» желаю процветания, стабильности и всего самого наилучшего», – сказал бывший главный тренер «Сибири» Мартемьянов.

«Сибирь» объявила об уходе Мартемьянова. Он провел 2 сезона во главе команды