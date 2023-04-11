Гендиректор «Сибири»: «Сокращение лимита на легионеров и острый дефицит на рынке российских игроков потребуют изменения стратегии развития клуба»

Кирилл Фастовский высказался об уходе Андрея Мартемьянова из «Сибири».

«В первую очередь хочу от лица всего коллектива хоккейного клуба «Сибирь» поблагодарить Андрея Алексеевича за честную и добросовестную работу, успешное выступление в регулярном чемпионате, множество ярких и положительных эмоций для болельщиков. Не могу не отметить настоящую популярность главного тренера в спортивном медиапространстве, что, несомненно, способствовало повышению интереса к клубу.

Вместе с тем, принимая во внимание неудовлетворительное выступление команды в плей-офф, нами принято решение о завершении сотрудничества с Андреем Алексеевичем.

Современные тенденции развития хоккея, сокращение лимита на легионеров и острый дефицит на рынке российских игроков потребуют от нас изменения стратегии развития и подхода к формированию состава команды. Кандидатура нового главного тренера ХК «Сибирь» будет определена в ближайшее время с учетом соответствия этим критериям», – сказал генеральный директор « ».