Гендиректор «Сибири»: «Сокращение лимита на легионеров и острый дефицит на рынке российских игроков потребуют изменения стратегии развития клуба»

Теги Сибирь Кирилл Фастовский КХЛ Андрей Мартемьянов лимит на легионеров Хоккей

Кирилл Фастовский высказался об уходе Андрея Мартемьянова из «Сибири».

«В первую очередь хочу от лица всего коллектива хоккейного клуба «Сибирь» поблагодарить Андрея Алексеевича за честную и добросовестную работу, успешное выступление в регулярном чемпионате, множество ярких и положительных эмоций для болельщиков. Не могу не отметить настоящую популярность главного тренера в спортивном медиапространстве, что, несомненно, способствовало повышению интереса к клубу.

Вместе с тем, принимая во внимание неудовлетворительное выступление команды в плей-офф, нами принято решение о завершении сотрудничества с Андреем Алексеевичем.

Современные тенденции развития хоккея, сокращение лимита на легионеров и острый дефицит на рынке российских игроков потребуют от нас изменения стратегии развития и подхода к формированию состава команды. Кандидатура нового главного тренера ХК «Сибирь» будет определена в ближайшее время с учетом соответствия этим критериям», – сказал генеральный директор «Сибири».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий