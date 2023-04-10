Юдин о поражении СКА 3:7: «Было много зацепов, подножек – мелкого фола, на который не обращали внимание. Нужно выбрать одну манеру судейства»

Теги ЦСКА СКА судьи Александр Юдин КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Александр Юдин оценил поражение СКА от ЦСКА со счетом 3:7.

Питерская команда уступает со счетом 2-3 в финале Западной конференции.

«Мы помним, что СКА уступал в серии 0-1 и 1-2, а потом сравнивал счет. Два раза отыгрались, почему бы не отыграться в третий?

Кажется, сейчас нет особого значения, в каком городе проходят матчи, на первый план выходит состояние в конкретный день.

Судейство? Было много зацепов, подножек – мелкого фола, на который не обращали внимание. Тут нужно выбрать одну манеру судейства и следовать ей, а то мы в одном матче видим одно, в другом – другое.

В целом мы увидели мощнейшее начало от СКА – тьма бросков, моменты, эмоции, голы.

А потом пошли индивидуальные ошибки, которые в целом нехарактерны для петербуржцев – все голы москвичи забили с открытых бросков без сопротивления.

Думаю, эти эпизоды штаб хозяев разберет, послезавтра будет совсем другой хоккей», – сказал бывший хоккеист СКА.

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8 комментариев

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Ратибор Добрынин
Кто у него вообще интервью берёт? Он же неадекватный
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Алг
Ответ Алексей Туроверов
СКА, ноющий про судейство это особый эстетический момент))
Отлично сформулировали, коллега! ЦСКА с победой!
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*BG*
О, пресс-секретарь Роман Борисыча нарисовался. Вроде и придраться не к чему, но что-то он, все-таки, нашел где-то.
+5
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Олег
Плохому танцору яйца мешают....🤡🤡🤡
+2
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дитя лимита
ооо! вот и начинают вылезать старые питерские алкаши))
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Russ Ivan
Манера судейства выбилась из системы ЙМ. Надо будет подправить после звонка Героя Труда РФ...
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Алексей Туроверов
СКА, ноющий про судейство это особый эстетический момент))
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Георгий Волков
Юбилейные +15руб
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