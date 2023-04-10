Юдин о поражении СКА 3:7: «Было много зацепов, подножек – мелкого фола, на который не обращали внимание. Нужно выбрать одну манеру судейства»

Александр Юдин оценил поражение СКА от ЦСКА со счетом 3:7.

Питерская команда уступает со счетом 2-3 в финале Западной конференции.

«Мы помним, что СКА уступал в серии 0-1 и 1-2, а потом сравнивал счет. Два раза отыгрались, почему бы не отыграться в третий?

Кажется, сейчас нет особого значения, в каком городе проходят матчи, на первый план выходит состояние в конкретный день.

Судейство? Было много зацепов, подножек – мелкого фола, на который не обращали внимание. Тут нужно выбрать одну манеру судейства и следовать ей, а то мы в одном матче видим одно, в другом – другое.

В целом мы увидели мощнейшее начало от СКА – тьма бросков, моменты, эмоции, голы.

А потом пошли индивидуальные ошибки, которые в целом нехарактерны для петербуржцев – все голы москвичи забили с открытых бросков без сопротивления.

Думаю, эти эпизоды штаб хозяев разберет, послезавтра будет совсем другой хоккей», – сказал бывший хоккеист .