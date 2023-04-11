Артюхин о будущем: «Очень хотел бы поработать тренером в КХЛ. Знаю всю кухню команды, ее подноготную, все нюансы»

Теги Металлург Мг Торпедо Евгений Артюхин Игорь Ларионов КХЛ Андрей Разин Матч ТВ Хоккей

Евгений Артюхин сказал, что хочет поработать тренером в КХЛ.

В настоящее время 40‑летний форвард находится без клуба, но о завершении карьеры не объявлял.

– Что думаете о назначении Андрея Разина на пост главного тренера «Магнитки»? И кто из тренеров в этом сезоне вам нравится?

– Понимаю, что для Разина это огромный вызов. Он с такими командами в последнее время не работал. Разин сказал в интервью, что с нетерпением ждет начало сезона. Конечно, в «Магнитке» пойдет перестройка, и тренер будет подбирать себе игроков.

Мне самому очень интересно следить за Магнитогорском, как они будут выступать в сезоне. А из других тренеров обязательно выделю Игоря Ларионова. Уникальное открытие, очень сильно о себе заявил. Интересно, как «Торпедо» проведет второй сезон после такого взлета.

– Если вам предложат поработать в тренерском штабе одного из клубов КХЛ, согласитесь?

– Это интересно, и я рассматриваю это тоже как продолжение карьеры. Очень хотел бы поработать тренером в КХЛ. Я сам еще в прошлом сезоне играл. Знаю всю кухню команды, ее подноготную, все нюансы. Мне будет очень легко влиться в эту работу, – сказал Артюхин

1 комментарий

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Сергей Вятич
Вчера он смиренно ждал у служебного входа на СКА Арену вызова для подачи этой челобитной. Вот такой вот «вход в профессию» на проспекте Большевиков.
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