Мартемьянов будет получать 40 млн рублей за сезон в «Амуре» («СЭ»)

Зарплата Андрея Мартемьянова в «Амуре» составит 40 млн рублей за сезон.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», срок соглашения, скорее всего, будет рассчитан на три года.

Ранее «Сибирь» объявила об уходе Мартемьянова с поста главного тренера. 60-летний специалист возглавлял новосибирский клуб с 2021 года.

В обоих сезонах под его руководством «Сибирь» выходила в плей-офф и вылетала в 1-м раунде.

Мартемьянов ранее уже тренировал «Амур» и выходил с командой в плей-офф, где уступил «Ак Барсу» (1-4) в первом раунде.

В текущем сезоне клуб под руководством тренера Вадима Епанчинцева занял 10-е место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.