Мартемьянов будет получать 40 млн рублей за сезон в «Амуре» («СЭ»)

Теги Амур Вадим Епанчинцев КХЛ Андрей Мартемьянов Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Зарплата Андрея Мартемьянова в «Амуре» составит 40 млн рублей за сезон.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», срок соглашения, скорее всего, будет рассчитан на три года.

Ранее «Сибирь» объявила об уходе Мартемьянова с поста главного тренера. 60-летний специалист возглавлял новосибирский клуб с 2021 года. 

В обоих сезонах под его руководством «Сибирь» выходила в плей-офф и вылетала в 1-м раунде. 

Мартемьянов ранее уже тренировал «Амур» и выходил с командой в плей-офф, где уступил «Ак Барсу» (1-4) в первом раунде. 

В текущем сезоне клуб под руководством тренера Вадима Епанчинцева занял 10-е место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

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1 комментарий

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Dima91Caps
откуда за 5 дней приросли еще 15 миллионов?
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