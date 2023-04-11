Генменеджер «Авангарда»: «Есть большой интерес оставить Ткачева, Толчинского, Шарипзянова, но мы должны учитывать, что есть потолок зарплат»

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Генменеджер «Авангарда» рассказал о селекционных планах клуба.

«В данный момент не скажу, с кем мы будем расставаться. У нас есть большой интерес оставить наших лидеров, Владимира Ткачева, Сергея Толчинского, Дамира Шарипзянова, но мы должны учитывать, что есть потолок зарплат, что есть спрос на этих ребят у других клубов. Будем плясать от того, какие деньги у нас останутся. 

Никита Михайлов должен получить квалификационное предложение, есть мысли оставить Павла Дедунова. 

Селекционная работа ведется под общие требования, под концепцию клуба. Есть определенный интерес к определенной категории игроков. Но рынок скудный, большого выбора нет, поэтому первоочередная задача – сохранить лидеров из прошлого сезона.  

По Алексею Береглазову и Наилю Якупову есть интерес, Береглазов провел стабильный и ровный сезон, он один из лидеров команды. Но еще раз говорю, что все будет упираться в наши финансовые возможности. Мы можем сохранить 5-6 лидеров и при этом потратить 80% из-под потолка. А другие бесплатно поиграют? Остальные-то за бесплатно играть не будут.

Возможно ли, чтобы некоторые хоккеисты проявили лояльность к клубу в финансовых запросах ради того, чтобы остаться на прежнем месте, с прежними партнерами? Это очень хорошее предложение, я обращусь с ним к агентам. И посмотрю, как они отреагируют. В КХЛ таких прецедентов нет. Вы хотите, чтобы мы первыми стали? 

Комплектование нижних звеньев из своих воспитанников? Планы такие есть, мы рассчитываем на ребят, прошедших школу ВХЛНикита Холодилин, Семен Асташевский, Сергей Алхимов, Егор Круженков. Этим ребятам будет предоставлен шанс, вопрос в другом – как они этим шансом воспользуются. Нас обстоятельства вынудят приглашать своих, это входит в концепцию развития «Авангарда», – сказал генеральный менеджер омского клуба Рашид Хабибулин.

Бабаев о Толчинском и Ткачеве: «Рассматривать предложения от клубов КХЛ пока не планируем. Сначала будем определяться между НХЛ и «Авангардом»

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3 комментария

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Игорь Климов
Ткачёв, Шарипзянов, Толчинский, Найт, Буше - это именно те игроки, кого обязательно нужно оставлять в Авангарде на следующий сезон!
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Den Sh
Понятно, что всех не оставят, да и не все сами захотят остаться. А вот Наилька точно не нужен, просто бесполезные 2 сезона в Авангарде провел.
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Ыжык
Бла бла бла интерес бла бла. Из всей пресс-конференции понятно что Кравец это вариант если никого не найдут. А этому хмырю вообще пофиг на команду.
+1
-1
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