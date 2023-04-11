Генменеджер «Авангарда»: «Есть большой интерес оставить Ткачева, Толчинского, Шарипзянова, но мы должны учитывать, что есть потолок зарплат»

Генменеджер «Авангарда» рассказал о селекционных планах клуба.

«В данный момент не скажу, с кем мы будем расставаться. У нас есть большой интерес оставить наших лидеров, , Сергея Толчинского, , но мы должны учитывать, что есть потолок зарплат, что есть спрос на этих ребят у других клубов. Будем плясать от того, какие деньги у нас останутся.

должен получить квалификационное предложение, есть мысли оставить Павла Дедунова.

Селекционная работа ведется под общие требования, под концепцию клуба. Есть определенный интерес к определенной категории игроков. Но рынок скудный, большого выбора нет, поэтому первоочередная задача – сохранить лидеров из прошлого сезона.

По Алексею Береглазову и Наилю Якупову есть интерес, Береглазов провел стабильный и ровный сезон, он один из лидеров команды. Но еще раз говорю, что все будет упираться в наши финансовые возможности. Мы можем сохранить 5-6 лидеров и при этом потратить 80% из-под потолка. А другие бесплатно поиграют? Остальные-то за бесплатно играть не будут.

Возможно ли, чтобы некоторые хоккеисты проявили лояльность к клубу в финансовых запросах ради того, чтобы остаться на прежнем месте, с прежними партнерами? Это очень хорошее предложение, я обращусь с ним к агентам. И посмотрю, как они отреагируют. В КХЛ таких прецедентов нет. Вы хотите, чтобы мы первыми стали?

Комплектование нижних звеньев из своих воспитанников? Планы такие есть, мы рассчитываем на ребят, прошедших школу : , Семен Асташевский, Сергей Алхимов, Егор Круженков. Этим ребятам будет предоставлен шанс, вопрос в другом – как они этим шансом воспользуются. Нас обстоятельства вынудят приглашать своих, это входит в концепцию развития «Авангарда», – сказал генеральный менеджер омского клуба Рашид Хабибулин.

Бабаев о Толчинском и Ткачеве: «Рассматривать предложения от клубов КХЛ пока не планируем. Сначала будем определяться между НХЛ и «Авангардом»