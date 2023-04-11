Алексей Морозов: «Ладе» хватит средств, чтобы подписать игроков в пределах пола зарплат и выше. Клуб полностью соответствует требованиям КХЛ»

Алексей Морозов высказался о возможном возвращении «Лады» в КХЛ.

Ранее тольяттинский клуб подал заявку на включение в Фонбет Чемпионат КХЛ.

– Можете сказать, « » (Тольятти) возвращается в КХЛ?

– Решение о составе участников принимает совет директоров КХЛ. Как вы знаете, он запланирован на 13 апреля. Вынесем этот вопрос на повестку дня.

КХЛ свою работу провела. Добилась всех гарантийных писем и договоров, что модернизация арены в Тольятти пройдет в сроки – до 1 августа. Уже поменяют борта, свет, систему «видеогол»… Финансовые гарантии предоставлены на определенную сумму, и по нашим подсчетам с похожим бюджетом уже есть клубы в КХЛ, показывая неплохие результаты.

«Ладе» хватит средств, чтобы подписать игроков в пределах пола зарплат и выше. Мы работали по дорожной карте, и клуб сейчас полностью соответствует требованиям КХЛ.

Окончательное решение – за советом директоров лиги. Там будет, в частности, заслушан доклад по спортивным результатам команды, которая вылетела в первом раунде .

– А вы будете искать 24-й клуб, если «Ладу» примут в лигу? Или это не критично?

– Это не проблема. Мы спокойно распределим 23 клуба по конференциям и дивизионам. Ну как искусственно искать команду? Нужны арена, финансирование, заинтересованность.

– Кто-то просится?

– На данный момент у нас нет заявок от клубов, которые заинтересованы выступать в КХЛ, – сказал президент КХЛ Морозов.