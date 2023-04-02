Андрей Болсуновский высказался о проблемах в «Ак Барсе».

Вратарь выступал за казанцев в сезоне-2007/08, после чего вернулся в «Ладу».

– Что все-таки произошло с Кошечкиным в «Ак Барсе»?

– Может быть, немного началась звездная болезнь. Он попал в сборную, получил приглашение в «Ак Барс» и хорошую зарплату. Чуть-чуть не справился.

В клубе пообещали дать ему шанс, если не пойдет игра у американца. Но в итоге Васю не поставили. Он уехал из «Ак Барса». Мы встретились, поговорили наедине. Сказал ему: «Если хочешь играть на высоком уровне, то надо пахать». Вася дал слово, что такое, как в «Ак Барсе», больше не повторится.

Мы начали работать с ним. Занимались на льду с малышами – просили клочок площадки 3х3 метра. Вася выполнял программу, пока команда была в Германии. Две недели пахал, а потом на турнире стал лучшим вратарем. Хотя вместе с командой даже не тренировался! С тех пор пошел полноценный прогресс: вернулся в сборную, стал много играть в «Ладе», – сказал бывший тренер вратарей «Лады».

Напомним, 40-летний Кошечкин объявил о завершении карьеры игрока 27 марта.