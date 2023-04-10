Глава «Авангарда» Крылов поставил на паузу подписания Пьянова и Шулака
Либор Шулак и Валентин Пьянов могут не перейти в «Авангард».
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Напомним, ранее стало известно о возможных переходах защитника «Адмирала» Либора Шулака и нападающего «Сибири» Валентина Пьянова в омский клуб.
Сообщалось, что Шулак получит контракт в «Авангарде» на 55 миллионов рублей в год, а Пьянов – на 50 млн.
«В «Авангарде» якобы подписали контракты с двумя игроками. Они лежат подписанные, но главный человек в «Авангарде» – Александр Крылов – поставил на паузу эти подписания.
То есть он свою подпись не дает. Шулак, говорят, может вернуться в «Адмирал», – отметил Хайруллин.
Генеральным менеджером «Авангарда» является Рашид Хабибулин.
Тренера и вратаря надо, а что там стоять у судей запросы выпрашивать?🤷♀️
В клубе пока полная неопределенность. Ни менеджера, ни тренера на следующий сезон.
И шлягер этот исчезнет на век.
Сотри кассету, забудь меня
И песню эту лазурного дня