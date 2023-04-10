Глава «Авангарда» Крылов поставил на паузу подписания Пьянова и Шулака

Либор Шулак и Валентин Пьянов могут не перейти в «Авангард».

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Напомним, ранее стало известно о возможных переходах защитника «Адмирала» и нападающего «Сибири» в омский клуб.

Сообщалось, что Шулак получит контракт в «Авангарде» на 55 миллионов рублей в год, а Пьянов – на 50 млн.

«В « » якобы подписали контракты с двумя игроками. Они лежат подписанные, но главный человек в «Авангарде» – – поставил на паузу эти подписания.

То есть он свою подпись не дает. Шулак, говорят, может вернуться в « », – отметил Хайруллин.

Генеральным менеджером «Авангарда» является Рашид Хабибулин.