Глава «Авангарда» Крылов поставил на паузу подписания Пьянова и Шулака

Теги Авангард Сибирь возможные переходы КХЛ Валентин Пьянов Адмирал Либор Шулак Александр Крылов Хоккей

Либор Шулак и Валентин Пьянов могут не перейти в «Авангард».

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Напомним, ранее стало известно о возможных переходах защитника «Адмирала» Либора Шулака и нападающего «Сибири» Валентина Пьянова в омский клуб.

Сообщалось, что Шулак получит контракт в «Авангарде» на 55 миллионов рублей в год, а Пьянов – на 50 млн.

«В «Авангарде» якобы подписали контракты с двумя игроками. Они лежат подписанные, но главный человек в «Авангарде» – Александр Крылов – поставил на паузу эти подписания.

То есть он свою подпись не дает. Шулак, говорят, может вернуться в «Адмирал», – отметил Хайруллин.

Генеральным менеджером «Авангарда» является Рашид Хабибулин.

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17 комментариев

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Камбоджа134
Ответ Слава Лукашев
Пьянов точно не нужен. Нет в нем чемпионской харизмы. Лучше с севестали дернуть пацанов с бойцовским духом.
А в ком есть? Стесняюсь спросить)
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cnfc
нет уж... перешел пьянов так перешел...назад не надо
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Камбоджа134
Ответ Рамис Зарипов
Ну пипец, сейчас наши прихватят этот балласт !!!
Ава итак не команда, а сплошной балласт, мальчики для битья (кроме иностранцев). Позорно конечно легли Ак Барсу, боя не дали.
Тренера и вратаря надо, а что там стоять у судей запросы выпрашивать?🤷‍♀️
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Олег
Ответ Слава Лукашев
Пьянов точно не нужен. Нет в нем чемпионской харизмы. Лучше с севестали дернуть пацанов с бойцовским духом.
Пацаны из Севы уже за РАЗИНЫМ в Магнитку..
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Рамис Зарипов
Ну пипец, сейчас наши прихватят этот балласт !!!
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Слава Лукашев
Ответ GoodZilla
И правильно! И игроки сомнительные, да и выписанные суммы слишком уж завышены!
Ну Пьянов точно не сомнительный, Хартли по нему три или четыре года назад вердикт вынес, и уверен что он уж не ошибся.
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srs
Лучше Грицюк за сотку, чем Наилька Якупов или Петров за писятъ. Это болъ
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Денис Дьяконов
я так понимаю, стримерам что да будет
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Слава Лукашев
Пьянов точно не нужен. Нет в нем чемпионской харизмы. Лучше с севестали дернуть пацанов с бойцовским духом.
+1
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GoodZilla
И правильно! И игроки сомнительные, да и выписанные суммы слишком уж завышены!
+7
-1
+6
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Ыжык
Если словаку срезать до 30, а пьянову до 10, то можно брать. А за такие цифры эти двое явно не нужны.
+3
-6
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КараТэ
Сказки Крылова читали? Почитайте …
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AL27
Может Крылову тогда самому пост ГМ занять?)
В клубе пока полная неопределенность. Ни менеджера, ни тренера на следующий сезон.
+6
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арегон
Опять Крылов делов наворотит потом крайнего найдут кого-нибудь 😁 Назначал бы уже тогда сам себя ген менеджером.
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Персональные данные Номер 67327384
Сотри кассету - нажми на REC
И шлягер этот исчезнет на век.
Сотри кассету, забудь меня
И песню эту лазурного дня
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Roman Schmidt
Очень хорошо!
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Booligan
Прокуратура нагрянула уже?
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