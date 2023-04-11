Рашид Хабибулин о Грицюке: «От «Авангарда» будет хорошее предложение, право выбора за ним. Обсуждаем вариант по контракту с Бабаевым»

Теги Авангард возможные переходы Нью-Джерси Шуми Бабаев НХЛ Рашид Хабибулин КХЛ Спорт-Экспресс Арсений Грицюк Хоккей

Рашид Хабибулин сказал, что «Авангард» сделал контрактное предложение Арсению Грицюку.

«Арсений находится в статусе ограниченно свободного агента. От нас ему будет хорошее предложение, право выбора за ним.

На сегодняшний момент мы обсуждаем вариант по его контракту с Шуми Бабаевым», – сказал генеральный менеджер «Авангарда». 

22-летний форвард набрал 40 (15+25) очков в 66 играх Фонбет Чемпионата КХЛ. В 11 играх плей-офф добавил 4 (3+1) очка. 

Права на Грицюка в НХЛ принадлежат «Нью-Джерси». «Девилс» выбрали игрока на драфте НХЛ-2019 под 129-м номером.

Агент Грицюка: «С нами постоянно на связи «Нью-Джерси», они хотят, чтобы он уехал туда. Но надо все трезво оценить и понять, пойдет ли это на пользу игроку»

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2 комментария

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Ivan Juniorovich
Какое хорошее, 100 тысяч рублей в месяц я так понимаю?
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нагашбай иртуганов
Я бы советовал ехать. Просто вижу моменты деградации.
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