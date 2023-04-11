Рашид Хабибулин о Грицюке: «От «Авангарда» будет хорошее предложение, право выбора за ним. Обсуждаем вариант по контракту с Бабаевым»

Рашид Хабибулин сказал, что «Авангард» сделал контрактное предложение Арсению Грицюку.

« находится в статусе ограниченно свободного агента. От нас ему будет хорошее предложение, право выбора за ним.

На сегодняшний момент мы обсуждаем вариант по его контракту с », – сказал генеральный менеджер « ».

22-летний форвард набрал 40 (15+25) очков в 66 играх Фонбет Чемпионата КХЛ. В 11 играх плей-офф добавил 4 (3+1) очка.

Права на Грицюка в НХЛ принадлежат «Нью-Джерси». «Девилс» выбрали игрока на драфте НХЛ-2019 под 129-м номером.

Агент Грицюка: «С нами постоянно на связи «Нью-Джерси», они хотят, чтобы он уехал туда. Но надо все трезво оценить и понять, пойдет ли это на пользу игроку»