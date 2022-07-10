Разин – агенту Пилко на слова о бойкоте «Северстали»: «Советую Алешеньке не кидаться громкими заявлениями. Дружба с богатыми тоже может закончиться»

посоветовал агенту не кидаться громкими заявлениями.

Словенец недавно заявил, что в его клиентов в ближайшее время не будет. Причина – конфликт с Разиным.

«Я в хоккее уже 44 года!!! У меня было много «взлетов», а также много «падений». Вставать и подниматься наверх очень тяжело. Намного легче удерживать свою нишу. Для этого нужно не останавливаться, а еще больше работать, и достигать новых высот.

Господин Пилко резко взлетел. Раздает интервью направо и налево, и не понимает, что если его клиент останется без работы, зная, что было хорошее предложение от «Северстали», просто уйдет к другому агенту. Дружба с богатыми клубами тоже может закончиться.

Поэтому я советую Алешеньке не кидаться громкими заявлениями, а хорошо подумать, прежде чем что-то говорить. Тем более, я же как-то обходился без его клиентов все эти годы!!!» – написал главный тренер череповецкого клуба в телеграм-канале.