Бабаев о Толчинском и Ткачеве: «Рассматривать предложения от клубов КХЛ пока не планируем. Сначала будем определяться между НХЛ и «Авангардом»
Шуми Бабаев высказался о будущем Сергея Толчинского и Владимира Ткачева.
«У них у обоих в мыслях была НХЛ, поэтому нужно будет решить, что с этим делаем. Кроме того, надо посмотреть, кто будет главным тренером «Авангарда».
Будем ли рассматривать предложения от других клубов КХЛ? Пока не планируем. Сначала будем определяться между НХЛ и Омском, а потом, исходя из ситуации, начнем подключать другие команды, если нас что-то не устроит.
Каждому игроку все равно нужен тренер, чтобы проводить хорошие сезоны. Оба парня – и Толчинский, и Ткачев – провели очень хороший сезон. Я доволен их сезоном, у меня нет ни одной претензии и вопроса. Сергей и Владимир сделали максимум, что могли, бились до конца.
Так что посмотрим, кто будет новым тренером в «Авангарде», какое поступит предложение. Будем дальше двигаться», – сказал агент.
Тем, что не был заметен...