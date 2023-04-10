Бабаев о Толчинском и Ткачеве: «Рассматривать предложения от клубов КХЛ пока не планируем. Сначала будем определяться между НХЛ и «Авангардом»

Теги Авангард Шуми Бабаев НХЛ КХЛ Сергей Толчинский Владимир Ткачев 1995 Чемпионат.com Хоккей

Шуми Бабаев высказался о будущем Сергея Толчинского и Владимира Ткачева.

«У них у обоих в мыслях была НХЛ, поэтому нужно будет решить, что с этим делаем. Кроме того, надо посмотреть, кто будет главным тренером «Авангарда».

Будем ли рассматривать предложения от других клубов КХЛ? Пока не планируем. Сначала будем определяться между НХЛ и Омском, а потом, исходя из ситуации, начнем подключать другие команды, если нас что-то не устроит.

Каждому игроку все равно нужен тренер, чтобы проводить хорошие сезоны. Оба парня – и Толчинский, и Ткачев – провели очень хороший сезон. Я доволен их сезоном, у меня нет ни одной претензии и вопроса. Сергей и Владимир сделали максимум, что могли, бились до конца.

Так что посмотрим, кто будет новым тренером в «Авангарде», какое поступит предложение. Будем дальше двигаться», – сказал агент. 

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11 комментариев

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Ыжык
Да все знают эту бабаевскую НХЛ. Другой вопрос что обоих оставить не получится. Наш генмен раздает огромные контракты непонятным людям и с таким подходом хрен там хватит на нормальную команду. Демченко 35 насыпать и пьянову 50 это вообще за гранью.
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Danckoi tabak
Авангард это не КХЛ?
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GoodZilla
Ответ Booligan
Парни зарешали в серии с Ак Барсом, однозначно пора в НХЛ
Особенно Толчинский выделился
Тем, что не был заметен...
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максим зайцев
Ёкарный Бабай, шутник однако
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Персональные данные Номер 67327384
Какая НХЛ, я вижу в них потенциальных операторов дронов. Шуми, Бабай, шуми
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Ilya63
Ответ Misson
А не поздновато ли им в 28 лет ехать в НХЛ? Туда надо было хотя бы на пару лет раньше переезжать.
У них по 4 матча и по 2 передачи в НХЛ. Да, мало, но ребята уже там были и не побоялись погонять в АХЛ. Так что может и не поздно.
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srs
Ответ srs
В общем им хотелось бы к Ларионову, но мало дадут. Остаётся СКА... лиги за океаном или БиЗ в Авангарде. Правильно понял требования?
А никто не в курсе главный тренер СКА уже наградил себя как лучшего в своём деле? Или церемония после плей-офф уже проходит
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Сергей Орлов
Бабаев опять всех за дураков держит. На кого, ять, это вообще рассчитано?)
+2
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Misson
А не поздновато ли им в 28 лет ехать в НХЛ? Туда надо было хотя бы на пару лет раньше переезжать.
+2
-1
+1
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srs
В общем им хотелось бы к Ларионову, но мало дадут. Остаётся СКА... лиги за океаном или БиЗ в Авангарде. Правильно понял требования?
0
0
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Booligan
Парни зарешали в серии с Ак Барсом, однозначно пора в НХЛ
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-4
-4
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