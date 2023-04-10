Агент Грицюка: «С нами постоянно на связи «Нью-Джерси», они хотят, чтобы он уехал туда. Но надо все трезво оценить и понять, пойдет ли это на пользу игроку»

«Нью-Джерси» хочет, чтобы Арсений Грицюк присоединился к команде .

Об этом рассказал агент игрока . Напомним, «Девилс» выбрали форварда на драфте НХЛ-2019 под 129-м номером.

«С нами постоянно на связи « », они хотят, чтобы он уехал туда. Мы будем с ним сейчас плотно решать этот вопрос. Нам надо понять, готов ли Арсений. Желание, конечно, есть и у меня, и у него. Но надо все трезво оценить и понять, пойдет ли это на пользу игроку.

Права в у « ». Если Арсений не уедет в НХЛ, то либо мы договоримся с омичами о контракте, либо они будут делать квалификационное предложение, а другие клубы уже перебивать его и выкупать», – сказал Бабаев.