Агент Грицюка: «С нами постоянно на связи «Нью-Джерси», они хотят, чтобы он уехал туда. Но надо все трезво оценить и понять, пойдет ли это на пользу игроку»

Теги Авангард Нью-Джерси Шуми Бабаев НХЛ КХЛ Чемпионат.com Арсений Грицюк Хоккей

«Нью-Джерси» хочет, чтобы Арсений Грицюк присоединился к команде .

Об этом рассказал агент игрока Шуми Бабаев. Напомним, «Девилс» выбрали форварда на драфте НХЛ-2019 под 129-м номером.

«С нами постоянно на связи «Нью-Джерси», они хотят, чтобы он уехал туда. Мы будем с ним сейчас плотно решать этот вопрос. Нам надо понять, готов ли Арсений. Желание, конечно, есть и у меня, и у него. Но надо все трезво оценить и понять, пойдет ли это на пользу игроку.

Права в КХЛ у «Авангарда». Если Арсений не уедет в НХЛ, то либо мы договоримся с омичами о контракте, либо они будут делать квалификационное предложение, а другие клубы уже перебивать его и выкупать», – сказал Бабаев. 

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6 комментариев

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вперёд спартак
не пролезть ему в состав Нью Джерси сейчас
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максим зайцев
Рано ехать Грицюку в НХЛ. Примером должен быть Капризов, а не Чинахов
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mnb213
Я думаю Бабаев сейчас этим будет шантажировать контракт по дороже из Авы
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mnb213
Еще пару лет в Омске надо поиграть, будет стабильность, можно ехать.
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Сергей Орлов
В основе мест нет, это 100% год в фарме, а Бабаев, как всегда, просто выбивает из Омска контракт пожирнее.
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Ыжык
Сырой ещё Арсений, даже по меркам КХЛ.
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