Форвард «Северстали» Пилипенко продлил контракт на 2 года
Кирилл Пилипенко продлил контракт с «Северсталью» .
Клуб из Череповца объявил о заключении нового соглашения с нападающим сроком на два года.
«Мне нравится играть в «Северстали», также нравится сам город. Небольшой и уютный. Всегда крутая атмосфера на матчах благодаря болельщикам.
Огромное спасибо хоккейному клубу за доверие. Надеюсь, что следующий сезон сложится для нас отлично!» – сказал Пилипенко.
В сезоне-2022/23 26-летний хоккеист провел 65 матчей, набрав 38 (12+26) очков.
Комментарии