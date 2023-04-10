Форвард «Северстали» Пилипенко продлил контракт на 2 года

Теги Северсталь КХЛ Кирилл Пилипенко Хоккей

Кирилл Пилипенко продлил контракт с «Северсталью» .

Клуб из Череповца объявил о заключении нового соглашения с нападающим сроком на два года. 

«Мне нравится играть в «Северстали», также нравится сам город. Небольшой и уютный. Всегда крутая атмосфера на матчах благодаря болельщикам.

Огромное спасибо хоккейному клубу за доверие. Надеюсь, что следующий сезон сложится для нас отлично!» – сказал Пилипенко

В сезоне-2022/23 26-летний хоккеист провел 65 матчей, набрав 38 (12+26) очков. 

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