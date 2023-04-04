Защитник «Северстали» Пресс может перейти в «Металлург» в случае назначения Разина

Теги Металлург Мг Северсталь возможные переходы КХЛ Андрей Разин Робин Пресс Хоккей

Защитник «Северстали» Робин Пресс может перейти в «Металлург».

Такая вероятность существует при назначении Андрея Разина новым главным тренером магнитогорцев, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Разин знаком с 28-летним шведом по совместной работе в череповецком клубе.

Ранее стало известно, что Прессом активно интересуются четыре клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

Статистика защитника – здесь.

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1 комментарий

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Xell
пресс то что надо))
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