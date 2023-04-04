Защитник «Северстали» Пресс может перейти в «Металлург» в случае назначения Разина

Защитник « » может перейти в « ».

Такая вероятность существует при назначении новым главным тренером магнитогорцев, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Разин знаком с 28-летним шведом по совместной работе в череповецком клубе.

Ранее стало известно, что Прессом активно интересуются четыре клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

Статистика защитника – здесь.