Гимнастка Кудрявцева ревнует Кугрышева: «Подкалываю: «Опять ко второй семье заезжал?» Он говорит: «У меня бы денег не хватило, если бы у меня была такая, как ты»

Яна Кудрявцева рассказала, что ревнует Дмитрия Кугрышева.

– Ты Диму когда-нибудь ревновала?

– Да, я такая. Я недавно посмотрела твое интервью с Дашей Карпиной, она говорит: «Ну он и повода никогда не давал».

– А у тебя давал?

– Не, мне тоже повода не давал, но я знаю, как хоккеисты могут гулять, и неспокойно на это реагирую.

– Во всех вопросах ты пофигистка, но что касается верности мужа, тут все серьезно?

– Нет, я переживаю и контролирую.

– Контролируешь? То есть переписки в соцсетях читаешь?

– Нет, переписки – нет, до такого еще не доходило, я не настолько больная. Но проверяю, куда он пошел, если без меня. Мне надо отчитываться – куда, что, а не так что «ну иди куда хочешь». Такого нет у нас в семье. Мне надо все отследить (улыбается).

– А вот когда он говорит, что я еду на машине и мне 20 минут, а приезжает через час?

– У него часто такое было. Мне изначально тяжело было это пережить, потому что я сама очень пунктуальная. Я думала: шутит, что ли, реально?

– Нет, я к тому, что ты не боишься, что он куда-то заезжает?

– Вторая семья типа?

– Это я зерно посеяла, сейчас меня тут все возненавидят.

– Я его подкалываю: «Че, опять ко второй семье заезжал?»

– То есть все-таки мысли есть?

– Он говорит: «У меня бы не хватило уже, если бы у меня [вторая] такая, как ты, была. Уже бы денег не хватило».

Не, у него бывало такое, когда мы еще на Мосфильме жили, его очень часто тормозят – и на освидетельствование каждый раз.

Говорит: «Спускайся на парковку, жди меня, сейчас буду». Я спускаюсь, жду 10 минут, 20. Думаю: «Что, прикалывается надо мной, что ли?» Звоню, говорю: «Дим, ну чего?» Он говорит: «Да меня тут остановили пописать, подожди еще 15 минут», – сказала 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике и жена нападающего «Витязя» в интервью Алле Шишкиной.