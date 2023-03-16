Разин предсказал победу «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Торпедо» много крови выпьет у СКА, Восток запутан, «Металлург» вообще непредсказуем»

считает, что «Локомотив» выиграет Кубок Гагарина.

– У вас есть предчувствие, кто выиграет Кубок Гагарина?

– Сейчас мы много сил у отняли, а они с « » играют.

Если Ярославль их быстро пройдет… Ну, а « » точно у СКА выпьет много крови… Думаю сейчас, что «Локомотив» выйдет в финал от Запада.

На Востоке тоже картина запутанная. «Магнитка» вообще сейчас непредсказуемая. « » – фаворит, но если они два раза полетят во Владивосток, им будет очень тяжело.

В целом мой прогноз – я бы все-таки предсказал, что «Локомотив» завоюет Кубок Гагарина. Тем более они никогда еще его не выигрывали, – сказал специалист, объявивший об уходе с поста главного тренера «Северстали».