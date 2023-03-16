Разин предсказал победу «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Торпедо» много крови выпьет у СКА, Восток запутан, «Металлург» вообще непредсказуем»

Теги Ак Барс Металлург Мг ЦСКА Локомотив Северсталь СКА Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Матч ТВ Хоккей

Андрей Разин считает, что «Локомотив» выиграет Кубок Гагарина.

– У вас есть предчувствие, кто выиграет Кубок Гагарина?

– Сейчас мы много сил у ЦСКА отняли, а они с «Локомотивом» играют.

Если Ярославль их быстро пройдет… Ну, а «Торпедо» точно у СКА выпьет много крови… Думаю сейчас, что «Локомотив» выйдет в финал от Запада.

На Востоке тоже картина запутанная. «Магнитка» вообще сейчас непредсказуемая. «Ак Барс» – фаворит, но если они два раза полетят во Владивосток, им будет очень тяжело.

В целом мой прогноз – я бы все-таки предсказал, что «Локомотив» завоюет Кубок Гагарина. Тем более они никогда еще его не выигрывали, – сказал специалист, объявивший об уходе с поста главного тренера «Северстали».

14 комментариев

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Егор Караев
Ответ Дмитрий9779
Болельщикам интересно увидеть голы,комбинации,а не унылые 0:0,1:0 для специалистов.
Комбинации есть , но они не проходят , а эти унылые 0:1 показывают ,что команда играет на результат
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bolshovandrey
Ответ ottomann
Финляндии скажите, несколько лет подряд выигрывает и при этом играет в суреравтобус
в финале ОИ-2022 играющую в супер атакующий хоккей команду ОКР перебросили играющие в откат финны 31-17 🤣🤣🤣
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+2
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ottomann
Ответ Дмитрий9779
Не,антихоккей не должен победить.
Финляндии скажите, несколько лет подряд выигрывает и при этом играет в суреравтобус
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Венер Кучербаев
Ответ Ми Ша
В Кубке Гагарина победит Локомотив! Хорошее предсказание. Ещё бы одно хорошее предсказание услышать … Когда же лафет прокатят по Красной площади?
я бы вообще хотел снова увидеть "гонку на лафетах", как в начале 80-х годов, когда каждую осень кого-то катали. в нынешней России тоже много кого пора прокатить.
+1
-1
0
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Дмитрий9779
Ответ Егор Караев
Хоккей от обороны - антихоккей?!?!
Болельщикам интересно увидеть голы,комбинации,а не унылые 0:0,1:0 для специалистов.
+4
-2
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Ми Ша
В Кубке Гагарина победит Локомотив! Хорошее предсказание. Ещё бы одно хорошее предсказание услышать … Когда же лафет прокатят по Красной площади?
+3
-1
+2
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Егор Караев
Ответ Andy
Именно.
Ну ,друг мой, тогда вы ошибаетесь , у каждого стиля своя изюминка
+3
-4
-1
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Andy
«Ак Барс» – фаворит, но если они два раза полетят во Владивосток, им будет очень тяжело.
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Видимо он не в курсе, но Адмирал тоже будет летать. Или он думает, что игроки Адмирала роботы?
+1
-1
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Andy
Ответ Егор Караев
Хоккей от обороны - антихоккей?!?!
Именно.
+3
-3
0
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Александр Жорницкий
Ответ Александр Серов
ЦСКА должны проходить однозначно .....а там видно будет ..
ЦСКА - в одну калитку пройдет ЛОКО...
+1
-3
-2
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Егор Караев
Ответ Дмитрий9779
Не,антихоккей не должен победить.
Хоккей от обороны - антихоккей?!?!
+5
-7
-2
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Александр Серов
ЦСКА должны проходить однозначно .....а там видно будет ..
+3
-5
-2
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Дмитрий9779
Не,антихоккей не должен победить.
+10
-6
+4
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Aleks01
Поддержу!
0
-6
-6
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