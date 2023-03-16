Разин предсказал победу «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Торпедо» много крови выпьет у СКА, Восток запутан, «Металлург» вообще непредсказуем»
Андрей Разин считает, что «Локомотив» выиграет Кубок Гагарина.
– У вас есть предчувствие, кто выиграет Кубок Гагарина?
– Сейчас мы много сил у ЦСКА отняли, а они с «Локомотивом» играют.
Если Ярославль их быстро пройдет… Ну, а «Торпедо» точно у СКА выпьет много крови… Думаю сейчас, что «Локомотив» выйдет в финал от Запада.
На Востоке тоже картина запутанная. «Магнитка» вообще сейчас непредсказуемая. «Ак Барс» – фаворит, но если они два раза полетят во Владивосток, им будет очень тяжело.
В целом мой прогноз – я бы все-таки предсказал, что «Локомотив» завоюет Кубок Гагарина. Тем более они никогда еще его не выигрывали, – сказал специалист, объявивший об уходе с поста главного тренера «Северстали».
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Видимо он не в курсе, но Адмирал тоже будет летать. Или он думает, что игроки Адмирала роботы?