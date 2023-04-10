Зарплата Берлева по новому контракту с «Адмиралом» – 23 млн рублей. «Нефтехимик» предлагал форварду соглашение на 2 года («СЭ»)

Теги Нефтехимик КХЛ Адмирал Спорт-Экспресс деньги Антон Берлев Хоккей

Антон Берлев заработает больше 20 миллионов рублей по новому контракту с «Адмиралом»

Сегодня клуб из Владивостока объявил о продлении контракта с 29-летним нападающим на один год. 

По информации «Спорт-Экспресса», зарплата Берлева составит 23 миллиона рублей. Приморский клуб выиграл борьбу за игрока у «Нефтехимика», который предлагал форварду контракт на 2 года.

В нынешнем сезоне Берлев провел 59 матчей за «Адмирал» и набрал 26 (8+18) очков. Метальников провел 72 игры и заработал 5 (0+5) очков.

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