Зарплата Берлева по новому контракту с «Адмиралом» – 23 млн рублей. «Нефтехимик» предлагал форварду соглашение на 2 года («СЭ»)
Антон Берлев заработает больше 20 миллионов рублей по новому контракту с «Адмиралом»
Сегодня клуб из Владивостока объявил о продлении контракта с 29-летним нападающим на один год.
По информации «Спорт-Экспресса», зарплата Берлева составит 23 миллиона рублей. Приморский клуб выиграл борьбу за игрока у «Нефтехимика», который предлагал форварду контракт на 2 года.
В нынешнем сезоне Берлев провел 59 матчей за «Адмирал» и набрал 26 (8+18) очков. Метальников провел 72 игры и заработал 5 (0+5) очков.
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