Зарплата Берлева по новому контракту с «Адмиралом» – 23 млн рублей. «Нефтехимик» предлагал форварду соглашение на 2 года («СЭ»)

Антон Берлев заработает больше 20 миллионов рублей по новому контракту с «Адмиралом»

Сегодня клуб из Владивостока объявил о продлении контракта с 29-летним нападающим на один год.

По информации « », зарплата Берлева составит 23 миллиона рублей. Приморский клуб выиграл борьбу за игрока у « », который предлагал форварду контракт на 2 года.

В нынешнем сезоне Берлев провел 59 матчей за « » и набрал 26 (8+18) очков. Метальников провел 72 игры и заработал 5 (0+5) очков.