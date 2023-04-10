«Бостон» набрал 131 очко в сезоне НХЛ – 2-й результат в истории, до рекорда «Монреаля» – 1 балл

Теги Монреаль Бостон Детройт НХЛ Хоккей

«Бостон» обыграл «Филадельфию» (5:3) в матче чемпионата НХЛ.

«Брюинс» набрали 131 очко в сезоне и вышли на второе место в истории лиги, сравнявшись с «Детройтом», у которого было столько же баллов по итогам чемпионата-1995/96.

Рекорд НХЛ по числу очков за регулярку принадлежит «Монреалю» – 132 в 80 играх в сезоне-1976/77.

В текущем чемпионате «Бостону» осталось провести два матча – с «Вашингтоном» (дома) и «Монреалем» (в гостях).

«Бостон» побил рекорд НХЛ по победам за одну регулярку, выиграв 63-й матч в сезоне

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9 комментариев

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ABarca777
Ответ Ферзь на р1
Побьют рекорд
Кэп, привет)))
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See what
Бертуцци, Орлов и Хэтуэй сделали и так сильнейшую команду непобедимой
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Mephi027
Вашингтон порвут

И Монреаль тоже
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See what
Только подумать, никто и никогда лучше их не играл за 105 лет существования лиги, у "мишек" даже игрок второго звена 60 шайб закинул за этот сезон
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Filimon4ik
Ответ amra73
медведы конечно рвут и мечут. Но как быть с проклятием чемпиона регулярки в КС?
Ну, а что надо было Бостону сливать игры? Состав у медведей просто пушка. Глубина фантастическая.
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AntOn
Рекорд по набранным побьют, но уже не в 80 играх, как Монреаль, а в 81 или 82.
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amra73
медведы конечно рвут и мечут. Но как быть с проклятием чемпиона регулярки в КС?
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Вадим Сидоров
Набирайте 2 очка с Вашиками, а перед матчем с Монреалем соперники сделают вам коридор с аплодисментами в честь побития их рекорда)))
+8
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Ферзь на р1
Побьют рекорд
+7
-1
+6
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