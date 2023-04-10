«Бостон» набрал 131 очко в сезоне НХЛ – 2-й результат в истории, до рекорда «Монреаля» – 1 балл

«Бостон» обыграл «Филадельфию» (5:3) в матче чемпионата НХЛ.

«Брюинс» набрали 131 очко в сезоне и вышли на второе место в истории лиги, сравнявшись с « », у которого было столько же баллов по итогам чемпионата-1995/96.

Рекорд НХЛ по числу очков за регулярку принадлежит «Монреалю» – 132 в 80 играх в сезоне-1976/77.

В текущем чемпионате «Бостону» осталось провести два матча – с «Вашингтоном» (дома) и « » (в гостях).

«Бостон» побил рекорд НХЛ по победам за одну регулярку, выиграв 63-й матч в сезоне