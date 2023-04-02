«Бостон» обновил клубный рекорд по очкам за сезон (123). У команды 50 побед в основное время – 2-й результат в НХЛ с 2005 года

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«Бостон» обновил клубный рекорд по очкам за сезон (123).

«Брюинс» обыграли «Питтсбург» (4:3) в очередном матче регулярного чемпионата. У команды 123 очка в 76 матчах при 59 победах, прежнее достижение (121 очко в 78 играх) было установлено в сезоне-1970/71. 

Рекорд НХЛ по числу очков за регулярку принадлежит «Монреалю» (132 в 80, 1976/77). По числу побед – «Детройту» (1995/96, 62) и «Тампе» (2018/19, 62). 

При этом «Бостон» одержал 50 побед в основное время. Это 2-й случай в лиге после локаута-2004/05. В сезоне-2005/06 «Детройту» удалось одержать 51 победу в основное время (всего было выиграно 58 матчей). 

6 комментариев

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Гражданин товарищ барин
Ответ Serge Vendino
В первом раунде Бостон будет против Флориды или Питтсбурга, правильно?
Верно. Против восьмой команды конференции (2 дикая карта)
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Гражданин товарищ барин
Берлога нынче пустовала, потому как медведи в зимнюю спячку не ушли. Вот побед сдуру и наколотили сверх нормы)

А если серьёзно, то сезон шикарный. Но проклятие Президента никуда не денешь...
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Serge Vendino
В первом раунде Бостон будет против Флориды или Питтсбурга, правильно?
0
0
0
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Дима Миронов
Ответ ottomann
Бостону главное чтобы сил осталось на плей-офф. 2 ведущих центра за 35+, посмотрим
уже сегодня бержерону дали отдых
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ottomann
Бостону главное чтобы сил осталось на плей-офф.
2 ведущих центра за 35+, посмотрим
+3
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Мистер Кафель
Удачи Бостону в плей-офф.
+6
-1
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