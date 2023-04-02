«Бостон» обновил клубный рекорд по очкам за сезон (123). У команды 50 побед в основное время – 2-й результат в НХЛ с 2005 года

« » обновил клубный рекорд по очкам за сезон (123).

«Брюинс» обыграли «Питтсбург» (4:3) в очередном матче регулярного чемпионата. У команды 123 очка в 76 матчах при 59 победах, прежнее достижение (121 очко в 78 играх) было установлено в сезоне-1970/71.

Рекорд НХЛ по числу очков за регулярку принадлежит «Монреалю» (132 в 80, 1976/77). По числу побед – « » (1995/96, 62) и « » (2018/19, 62).

При этом «Бостон» одержал 50 побед в основное время. Это 2-й случай в лиге после локаута-2004/05. В сезоне-2005/06 «Детройту» удалось одержать 51 победу в основное время (всего было выиграно 58 матчей).