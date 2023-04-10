Галиев о 4-1 с «Авангардом»: «С «Адмиралом» по игре было тяжелее»

Станислав Галиев считает, что против «Адмирала» «Ак Барсу» было тяжелее, чем с «Авангардом»

Казанцы обыграли омичей в финале Востока (4-1), ранее во 2-м раунде они выбили владивостокцев (4-2).

«Омск – хорошая команда, они обыграли «Магнитку» 4-0 в серии, играли в финалах. У них мастеровитые ребята, которые наказывают за ошибки. Но мы выдержали, все молодцы, думаю, все гуляют после этой победы.

Наверное, для меня было бы интереснее сыграть против ЦСКА в финале, родители пришли бы на трибуны.

Мне кажется, с « » по игре было тяжелее. Когда Юдин забил, было понимание, что мы можем и все в наших руках, играть было еще 19 минут. Камбэк в третьем матче с 0:2 нам помог в этой игре, мы знали, что можем это сделать», – сказал нападающий « ».

«Ак Барс» забрал три овертайма, а с ними – серию у «Авангарда». У Билялетдинова будет пятый финал