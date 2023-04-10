Галиев о 4-1 с «Авангардом»: «С «Адмиралом» по игре было тяжелее»

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Кубок Гагарина Станислав Галиев Адмирал Хоккей

Станислав Галиев считает, что против «Адмирала» «Ак Барсу» было тяжелее, чем с «Авангардом»

Казанцы обыграли омичей в финале Востока (4-1), ранее во 2-м раунде они выбили владивостокцев (4-2).

«Омск – хорошая команда, они обыграли «Магнитку» 4-0 в серии, играли в финалах. У них мастеровитые ребята, которые наказывают за ошибки. Но мы выдержали, все молодцы, думаю, все гуляют после этой победы.

Наверное, для меня было бы интереснее сыграть против ЦСКА в финале, родители пришли бы на трибуны.

Мне кажется, с «Адмиралом» по игре было тяжелее. Когда Юдин забил, было понимание, что мы можем и все в наших руках, играть было еще 19 минут. Камбэк в третьем матче с 0:2 нам помог в этой игре, мы знали, что можем это сделать», – сказал нападающий «Ак Барса».

«Ак Барс» забрал три овертайма, а с ними – серию у «Авангарда». У Билялетдинова будет пятый финал

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6 комментариев

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ДОВ
Ответ Ильнур Нуриев
А это уже вас не касается , отдыхайте
Мы с Урала поэтому нам и не касалось а весь Урал и Сибирь будет болеть за армейцев, посмотрим на Радулова после проигрыша, вот тогда нас будет касаться!!!
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Ильнур Нуриев
Ответ ДОВ
Армейцы проедутся по акбарсикам!!!
А это уже вас не касается , отдыхайте
0
0
0
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ДОВ
Ответ Владислав Шамбазов
молодцы парни!👍 а тренер просто гениален,вообще мегамозг,- взял команду ,,на заднем дворе".. и проехал на полном приводе по ВОСТОКУ))) пора татнефть в БИЛ- арену переименновать😉
Армейцы проедутся по акбарсикам!!!
+1
0
+1
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Владислав Шамбазов
молодцы парни!👍
а тренер просто гениален,вообще мегамозг,-
взял команду ,,на заднем дворе"..
и проехал на полном приводе по ВОСТОКУ)))
пора татнефть в БИЛ- арену переименновать😉
+4
-2
+2
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Шорох
Сказочник Галиев
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Шорох
А с ХК Сочи даже сложнее ,чем с Адмиралом
+1
-3
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