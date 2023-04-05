Станислав Галиев: «Шипачев своими мягкими кистями подарил «Ак Барсу» победу в овертайме»

Станислав Галиев подвел итоги матча плей-офф с «Авангардом» (3:2 ОТ, 2-1)

– Выстояли в меньшинстве, потом пропустили два гола, но верили друг в друга, не сдавались.

Забили гол, в большинстве сделал свое дело, доказал, что он лучший на пятаке. Перевели в овертайм, там своими мягкими кистями подарил нам победу.

– Расстроился, что не забил во втором периоде?

– Там был рикошет, попал в крестовину. Хотел помочь команде, конечно, поскольку пропустили и сразу получили большинство. Не получилось, но создавали моменты.

– О чем говорят два серийных гола за две минуты? 3-13 по броскам в третьем периоде – это физика или характер?

– Не сдавались, хоть и не получалось доводить шайбу до ворот. Сделали акцент на бросках, пытались закрыть вратаря и забили два таких гола.

– Два последних матча «Ак Барс» выигрывает 2:0 в третьих периодах. Совпадение или какой-то драйв и кураж команда поймала?

– Просто играем до конца, до последней секунды. Надо наладить начало игры, первый и второй периоды.

– Что сделало разницу: игра или нечто иное?

– Он и играют здорово, берут свои броски, а шайбу с пятака тяжело поймать любому вратарю, – сказал нападающий « ».