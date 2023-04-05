Станислав Галиев: «Шипачев своими мягкими кистями подарил «Ак Барсу» победу в овертайме»

Теги Ак Барс Авангард Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Вадим Шипачев Станислав Галиев Василий Демченко Тимур Билялов Хоккей

Станислав Галиев подвел итоги матча плей-офф с «Авангардом» (3:2 ОТ, 2-1)

– Выстояли в меньшинстве, потом пропустили два гола, но верили друг в друга, не сдавались.

Забили гол, в большинстве Радулов сделал свое дело, доказал, что он лучший на пятаке. Перевели в овертайм, там Вадим Шипачев своими мягкими кистями подарил нам победу.

– Расстроился, что не забил во втором периоде?

– Там был рикошет, попал в крестовину. Хотел помочь команде, конечно, поскольку пропустили и сразу получили большинство. Не получилось, но создавали моменты.

– О чем говорят два серийных гола за две минуты? 3-13 по броскам в третьем периоде – это физика или характер?

– Не сдавались, хоть и не получалось доводить шайбу до ворот. Сделали акцент на бросках, пытались закрыть вратаря и забили два таких гола.

– Два последних матча «Ак Барс» выигрывает 2:0 в третьих периодах. Совпадение или какой-то драйв и кураж команда поймала?

– Просто играем до конца, до последней секунды. Надо наладить начало игры, первый и второй периоды.

– Что сделало разницу: игра Тимура Билялова или нечто иное?

– Он и Демченко играют здорово, берут свои броски, а шайбу с пятака тяжело поймать любому вратарю, – сказал нападающий «Ак Барса».

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4 комментария

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Ильнур Хасанов
Да красиво получилось
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ЧакЧак
Шипа может проснется засранец этакий
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Кеша
Шипачев самый рукастый парень в Лиге . Всегда дает классные передачи в крюк . Когда играл за СКА все время огорчал Динамо в большинстве . Бесил меня просто , что с его передачи все время забивали . И , конечно, был безмерно рад , когда играл за нас . Я рад , что он в форме . Поможет еще Ак Барсу .
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Bulat89
Ну,наконец-то...заиграл.
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