Станислав Галиев: «Шипачев своими мягкими кистями подарил «Ак Барсу» победу в овертайме»
Станислав Галиев подвел итоги матча плей-офф с «Авангардом» (3:2 ОТ, 2-1)
– Выстояли в меньшинстве, потом пропустили два гола, но верили друг в друга, не сдавались.
Забили гол, в большинстве Радулов сделал свое дело, доказал, что он лучший на пятаке. Перевели в овертайм, там Вадим Шипачев своими мягкими кистями подарил нам победу.
– Расстроился, что не забил во втором периоде?
– Там был рикошет, попал в крестовину. Хотел помочь команде, конечно, поскольку пропустили и сразу получили большинство. Не получилось, но создавали моменты.
– О чем говорят два серийных гола за две минуты? 3-13 по броскам в третьем периоде – это физика или характер?
– Не сдавались, хоть и не получалось доводить шайбу до ворот. Сделали акцент на бросках, пытались закрыть вратаря и забили два таких гола.
– Два последних матча «Ак Барс» выигрывает 2:0 в третьих периодах. Совпадение или какой-то драйв и кураж команда поймала?
– Просто играем до конца, до последней секунды. Надо наладить начало игры, первый и второй периоды.
– Что сделало разницу: игра Тимура Билялова или нечто иное?
– Он и Демченко играют здорово, берут свои броски, а шайбу с пятака тяжело поймать любому вратарю, – сказал нападающий «Ак Барса».
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