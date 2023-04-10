Билялетдинов после 5-го выхода в финал Кубка Гагарина: «Я до Тарасова не дорос. Я – Билялетдинов»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Анатолий Тарасов Кубок Гагарина Хоккей

Зинэтула Билялетдинов не хочет сравнений с легендарным тренером Анатолием Тарасовым

Главный тренер «Ак Барса» высказался после победы над «Авангардом» (3:2 ОТ, 4-1) и выхода в финал Кубка Гагарина.

«Я в одном ряду с Тарасовым и Тихоновом? Нет, я до Тарасова не дорос. Я – Билялетдинов.

Мои слова в раздевалке? Я всегда говорю искренне, то, что чувствую, то и говорю. Не стесняюсь говорить ребятам те слова, которые они хотят слышать. Это нормально, потому что они достойны того.

Я не поднимаю им хвосты. Я знаю, что и как они делают», — сказал Билялетдинов.

«Ак Барс» забрал три овертайма, а с ними – серию у «Авангарда». У Билялетдинова будет пятый финал

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2 комментария

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Руслан Х
Зачёт!👍🏻
+2
0
+2
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gans.gans.73
Билл красавец..адекватное мнение..
Зато наши прославленные ветераны постоянно сравнивают Ротенберга с Тарасовым и Чернышовым...
+17
0
+17
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