Билялетдинов после 5-го выхода в финал Кубка Гагарина: «Я до Тарасова не дорос. Я – Билялетдинов»

Зинэтула Билялетдинов не хочет сравнений с легендарным тренером Анатолием Тарасовым

Главный тренер « » высказался после победы над «Авангардом» (3:2 ОТ, 4-1) и выхода в финал Кубка Гагарина.

«Я в одном ряду с Тарасовым и Тихоновом? Нет, я до не дорос. Я – Билялетдинов.

Мои слова в раздевалке? Я всегда говорю искренне, то, что чувствую, то и говорю. Не стесняюсь говорить ребятам те слова, которые они хотят слышать. Это нормально, потому что они достойны того.

Я не поднимаю им хвосты. Я знаю, что и как они делают», — сказал Билялетдинов.

«Ак Барс» забрал три овертайма, а с ними – серию у «Авангарда». У Билялетдинова будет пятый финал