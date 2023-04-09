«Ак Барс» в 5-й раз вышел в финал Кубка Гагарина. Все 5 – при Билялетдинове

«Ак Барс» в 5-й раз в истории вышел в финал Кубка Гагарина

Это случалось в 2009-м, 2010-м, 2015-м, 2018-м и теперь в 2023-м. Во всех пяти случаях «Ак Барс» тренировал .

Напомним, в финале Восточной конференции « » обыграл «Авангард – 4-1 в серии.