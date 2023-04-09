«Ак Барс» в 5-й раз вышел в финал Кубка Гагарина. Все 5 – при Билялетдинове
«Ак Барс» в 5-й раз в истории вышел в финал Кубка Гагарина
Это случалось в 2009-м, 2010-м, 2015-м, 2018-м и теперь в 2023-м. Во всех пяти случаях «Ак Барс» тренировал Зинэтула Билялетдинов.
Напомним, в финале Восточной конференции «Ак Барс» обыграл «Авангард – 4-1 в серии.
Только тот не справился.
Как ставить команду и принимать на себя все шишки становления, так он. А как лавры победителя - так Билл.
Он, конечно, хорош, без вопросов. Но чтож сразу не взял команду?
ЦСКА при этом имеет шанс сыграть в 6-й раз.