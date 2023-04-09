«Ак Барс» в 5-й раз вышел в финал Кубка Гагарина. Все 5 – при Билялетдинове

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Ак Барс» в 5-й раз в истории вышел в финал Кубка Гагарина

Это случалось в 2009-м, 2010-м, 2015-м, 2018-м и теперь в 2023-м. Во всех пяти случаях «Ак Барс» тренировал Зинэтула Билялетдинов.

Напомним, в финале Восточной конференции «Ак Барс» обыграл «Авангард – 4-1 в серии.

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35 комментариев

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Max Kochetkov
Ответ Эд..19
А если всю историю вспомнить, а не только КХЛ? А 2006-й и 2007-й? - это 7 финалов только с Ак Барсом. Плюс дважды с Динамо М (поражение от Магнитки в 99-м и победа над Ак Барсом в 2000-м) - это 9 финалов и 6 побед ! Великий ! Зинэтулла Хайдарович, удачи вам и всей нашей команде в финале-2023 !
Казань заслужила, удачи и победы в финале!!!
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norg
Ответ Хрен Винтов
И все же выглядит, что Значок тоже свою руку приложил. Как ставить команду и принимать на себя все шишки становления, так он. А как лавры победителя - так Билл. Он, конечно, хорош, без вопросов. Но чтож сразу не взял команду?
Наверное потому, что взяли опытного и высокооплачиваемого тренера.
Только тот не справился.
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Олег Беляков
Ответ Ринат Файзулин
Если прошли Авангард значит сильнее и кубок постараются выиграть . а обойдешься ты.
минусаторы
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КараТэ
Ответ Олег Беляков
FаК вам всем! Казань в этом году не возьмёт кубок
Говорят над ареной в Казани до сих пор слышно как кукарекают некоторые болельщицы…
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КараТэ
Ответ Хрен Винтов
И все же выглядит, что Значок тоже свою руку приложил. Как ставить команду и принимать на себя все шишки становления, так он. А как лавры победителя - так Билл. Он, конечно, хорош, без вопросов. Но чтож сразу не взял команду?
Приложил ну.Так приложил,что в плей офф не попадали
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Олег Беляков
Ответ РАМИЛЬ ГАРАЕВ
Хайдарыч талисман для Ак Барса😇💯
FаК вам всем! Казань в этом году не возьмёт кубок
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Владимир Гришин
Ответ ни первый_ни последний
судейка вывел акбарс в финал
А по делу если?
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Олег Беляков
Ответ Ринат Файзулин
Если прошли Авангард значит сильнее и кубок постараются выиграть . а обойдешься ты.
ответ в вашем стиле: ТаТ нефть купила все что можно из игроков(Радулов, Войнов, Шипачев, Кагарлицкий и т.д.) и судей тоже купила
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Хрен Винтов
И все же выглядит, что Значок тоже свою руку приложил.
Как ставить команду и принимать на себя все шишки становления, так он. А как лавры победителя - так Билл.
Он, конечно, хорош, без вопросов. Но чтож сразу не взял команду?
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Maturmalai
Вот что значит динамовская школа!!!!
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Евгений Солонинкин
За 14 финалов Кубка Гагарина (этот 14-й, сезон 15-й, 1 финала не была из ковида в 2020 году) Ак Барс и ЦСКА играли в финале по 5 раз.
ЦСКА при этом имеет шанс сыграть в 6-й раз.
+1
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Илья Муромцев
2015 только не смогли забрать Кубок! В остальных всё чики бамбони !))✌✌✌👌☝️
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Мандалай
Походу, кроме Билла, тренировать АБ никто не умеет.
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Артёмка10
Ответ алексей абольник
Памятник надо при жизни около татнефть-арены.
думаю, всё это будет в будущем
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Верховенский1990
Легенда, в 2000-м стал дедом и выиграл кубок с Динамо, в этом году стал прадедом и АБ уже в финале, и я кажется знаю, кто будет чемпионом.
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мик джагер
Ответ ни первый_ни последний
судейка вывел акбарс в финал
2:0 вели, потом всё просрали, теперь судьи виноваты,.... играть надо уметь...
+9
-2
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мик джагер
Ответ ни первый_ни последний
судейка вывел акбарс в финал
Началось нытье......
+16
-1
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РАМИЛЬ ГАРАЕВ
Хайдарыч талисман для Ак Барса😇💯
+6
-1
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ни первый_ни последний
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+2
-12
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Ринат Файзулин
Ответ Олег Беляков
обойдется ваш АК Барс
Если прошли Авангард значит сильнее и кубок постараются выиграть . а обойдешься ты.
+4
-1
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Sever12
Спас сезон вам Бил, красавчек, ну и налили ему наверное хорошо, раз вернулся, но он того стоит, пожалуй самый опытный тренера сегодня в КХЛ. Очень охото что бы Казань с Кучерявый в финале катали....
+5
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Олег
Бил всемогущий. Кубок тебя ждёт...
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Cbj Fan
Ответ алексей абольник
Памятник надо при жизни около татнефть-арены.
Плохая примета, а так Билл реально отличный тренер.
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Ильмир Зайнапов
Ак барс вперёд
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Shyko
..остался шаг, он трудный самый. За четвёртым!
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