Сергей Гимаев-младший: «Билялетдинов – самый опытный тренер КХЛ. Серия с «Авангардом» показывает, как он реагирует на изменения в игре»

Сергей Гимаев-младший поделился мыслями о серии между «Ак Барсом» и «Авангардом»

В финале Восточной конференции клуб из Казани ведет со счетом 3-1.

«Нужно сказать о том, как добавил . Даже в этой серии от игры к игре он становится лучше. Кроме того, видна тренерская рука .

Самым сильным оружием «Авангарда» была игра в большинстве. Омичи начали эту серию, хорошо реализовывая лишнего. Но мы видим, как перестроился « ». В четвертом матче «ястребы» не смогли забить даже в формате «5 на 3». Моментов даже опасных не создали, потому что игроки «Ак Барса» на себя все поймали. Билялетдинов подобрал оптимальные сочетания в звеньях, что так же положительно влияет на результат.

Функционально «Ак Барс» тоже хорошо готов. Много говорили о том, что команда, в отличие от омичей, во втором раунде дважды летала на Дальний Восток и провела шесть матчей. Но мы не видим преимущества по физике у «Авангарда».

«Авангарду» нужно реализовывать моменты. Мастера у команды есть, тройка прилично тащит. Но в последней игре омичи не забросили ни одной шайбы. Как сказал Кравец, с нулем сложно выиграть. В обороне « » играет неплохо, претензий нет. Больше вопросов по реализации моментов.

Билялетдинов – самый опытный тренер нашей лиги. Эта серия показывает то, как он реагирует на изменения в игре», – сказал комментатор «КХЛ ТВ» Гимаев-младший.