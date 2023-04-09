Капитан «Авангарда» Шарипзянов: «Я не помог команде, подвел ребят и город, не сыграл, как должен был. В серии с «Ак Барсом» не было капитана, который мог бы выручить»

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Кубок Гагарина Дамир Шарипзянов Хоккей

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов считает, что подвел команду

«Авангард» уступил «Ак Барсу» 1-4 в серии.

– Проиграли. Опять наступили на те же грабли. Одинаковые голы, как и дома, когда вели 2:0. Первый гол – точь-в-точь. Опять сквозь меня. Я сегодня не помог команде, наверное. На протяжении всей серии не играл так, как должен был.

Подвел, наверное, команду, ребят, город. Надеюсь, это поражение сделает меня сильнее, команду сильнее. «Ак Барс» – с победой. [Нужно] извиниться перед болельщиками. Выдали две хороших серии.

1-4 в серии, наверное, мы не заслужили. Заслужили как минимум вернуть серию в Омск. Даже по игре. Была хорошая игра, ребята бились, старались. Есть как есть, не можем ничего изменить, не можем ни на что сваливать. Проиграли. 

– Этот сезон стал для тебя первым капитанским в «Авангарде». Что можешь сказать про это?

– Начало было трудное. Мы провели хорошую предсезонку, но потом что-то пошло не так. Тут должны были включаться лидеры, вывозить эту ситуацию. В интернете писали, что у нас какой-то коллектив не такой – этого ничего не было.

В целом, наверное, я стал сильнее. Но в этой серии у команды, наверное, не было того нужного капитана, который мог бы выручить, где-то сыграть в свою игру. Да, может быть, травма, но в плей-офф, как мы знаем, травм нет.

Так что я выходил, играл, должен был играть лучше, помочь команде победить, что мы могли сделать, но, к сожалению, исход такой. Они хотели больше, они выиграли, они идут дальше, – сказал Шарипзянов.

5 комментариев

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Why always me?!
Ответ bars1998
классный защитник, играл хорошо ! Зря о себе так говорит!
Капитан команды, берёт ответственность на себя
+1
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ильхам ахметзянов
хотелось бы еще якупова услышать....его прошлогодний опус про железные яйца незабываем))))))вот интересно а в этом году где твои яйца???или в омске их забыл))))))ищи себя некогда надежда нхл....и что теперь только болтать и осталось.....ну а мы в ФИНАЛЕ
+1
-2
-1
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marshal .masha
Ответ bars1998
классный защитник, играл хорошо ! Зря о себе так говорит!
Да, на Шипачёва сегодня классную передачу отдал
+4
-2
+2
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Олег
По этому я перехожу в Казань....
Малодчик....
+1
-6
-5
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bars1998
классный защитник, играл хорошо ! Зря о себе так говорит!
+8
0
+8
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