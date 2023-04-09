Шарипзянов о 5-м матче с «Ак Барсом»: «Нужно больше грязи. Эту команду без крови не обыграешь»

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Кубок Гагарина Дамир Шарипзянов Хоккей

Дамир Шарипзянов считает, что «Ак Барс» не обыграть без крови

– В чем нужно прибавить?

– Естественно, нужно немного везения. В этом не прибавить, это придет только с работой.

Нужно больше идти на ворота, больше закрывать вратаря, скажем так, больше грязи. Не после свистка, не тыкаться, а идти на ворота, эту команду без крови невозможно обыгрывать.

Так что сегодня будем настроены, заряжены, будем биться за Омск, друг за друга, и, надеюсь, это принесет свои результаты, — скахал капитан «Авангарда».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию 5-го матча, начало – в 17:00 по московскому времени. Счет в серии 3-1 в пользу «Ак Барса».

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1 комментарий

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Большое сердце Неймара
ещё не всё потеряно,удачи Ястребам!
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