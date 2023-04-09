Фигуристка Радионова об арене «Авангарда»: «Ей даже Москва позавидует. Очень понравилась поддержка зала. Весь город собрался, кажется»

Елена Радионова сделала комплимент G-Drive Арене после выступления в шоу «Авангарда»

Фигуристка выступала перед домашними матчами «Авангарда» в финале Восточной конференции против « » (1-3).

– Что вы думаете о матче? Кто сильнее – « » или «Ак Барс»?

– Вы знаете, мне очень сложно сказать, я дилетант в хоккее. И оценить уровень команд мне тяжело. Но, насколько я знаю, это две очень сильные команды. В этой игре я болею за «Авангард».

– Вы выступили перед матчем на . Но все пролетело быстро.

– Да, выступление получилось коротким. Но так было заявлено в программе. Я бы с удовольствием покаталась подольше.

– Как вам эта арена и атмосфера на ней? Омск получил крутой дворец.

– Да, это правда, даже Москва позавидует. Я давно не была на хоккее, и атмосфера не может оставить равнодушным.

За два дня до этого, кстати, я тоже была здесь на матче «Авангарда». Сидела во дворце и нервничала. Хотела, чтобы ребята забили. Это что-то невероятное! Об этой арене хочется говорить только положительные слова. Думаю, здесь можно проводить разные мероприятия.

Мне очень понравилась поддержка зала. Кажется, что здесь собрался весь город. Думаю, если бы арена была больше, она все равно собрала бы аншлаг. Хоккеистам «Авангарда» остается только выигрывать при такой поддержке. Пожелаем им удачи, чтобы омская команда прошла дальше, – сказала Радионова.