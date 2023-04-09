Шевченко об «Авангарде»: «Если и правда Вайсфельда не будет, то новый генменеджер – Курьянов»

Алексей Шевченко высказался о ситуации с назначением нового генменеджера «Авангарда»

Ранее стало известно, что Рашид Хабибулин не останется на этой должности в следующем сезоне.

«Если и правда не будет в «Авангарде», то новый генеральный менеджер – .

Прошу любить и жаловать», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале.

40-летний Курьянов входит в тренерский штаб клуба. В качестве игрока он выступал за омичей с 2003 по 2015 годы (с перерывом).