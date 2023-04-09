Шевченко об «Авангарде»: «Если и правда Вайсфельда не будет, то новый генменеджер – Курьянов»
Алексей Шевченко высказался о ситуации с назначением нового генменеджера «Авангарда»
Ранее стало известно, что Рашид Хабибулин не останется на этой должности в следующем сезоне.
«Если и правда Леонида Вайсфельда не будет в «Авангарде», то новый генеральный менеджер – Антон Курьянов.
Прошу любить и жаловать», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале.
40-летний Курьянов входит в тренерский штаб клуба. В качестве игрока он выступал за омичей с 2003 по 2015 годы (с перерывом).
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