Дыбленко об удалении Сергеева за удар в колено Камалову: «Человек потом выходит и играет после такой тяжелой травмы. Герой, значит»
Ярослав Дыбленко прокомментировал матч-штраф Артема Сергеева в игре против СКА
В первом периоде четвертого матча серии плей-офф (1:3, 2-2) Сергеев получил 5+20 за удар в колено защитнику СКА Никите Камалову.
– Какой момент матча оказался ключевым?
– Думаю, что во втором периоде, когда мы забили. Был шанс забросить еще и довести игру до победы. Столько моментов было! Но мы пропустили два гола, и это немного сломало нам игру.
Мы и дальше создавали моменты, продолжали атаковать. Просто не получилось забить.
– Почему в этой серии уже трижды было, что ЦСКА забивает, но после этого пропускает две шайбы подряд от СКА?
– Да не знаю. Просто какая‑то небольшая тенденция. Мы не обращаем на это внимание. И это никак не объяснить. Всякое бывает.
– Как вы считаете, удаление Артема Сергеева – это случайный стык?
– Не знаю, я не смотрел видео. Но если дали, то, наверное, он попал. Просто человек потом выходит и играет после такой тяжелой травмы. Ну не знаю… Молодец. Герой, значит, – сказал защитник ЦСКА Дыбленко.
Очевидная попытка давления на судей после проигранного матча, не более.