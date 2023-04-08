Дыбленко об удалении Сергеева за удар в колено Камалову: «Человек потом выходит и играет после такой тяжелой травмы. Герой, значит»

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Ярослав Дыбленко прокомментировал матч-штраф Артема Сергеева в игре против СКА

В первом периоде четвертого матча серии плей-офф (1:3, 2-2) Сергеев получил 5+20 за удар в колено защитнику СКА Никите Камалову.

– Какой момент матча оказался ключевым?

– Думаю, что во втором периоде, когда мы забили. Был шанс забросить еще и довести игру до победы. Столько моментов было! Но мы пропустили два гола, и это немного сломало нам игру.

Мы и дальше создавали моменты, продолжали атаковать. Просто не получилось забить.

– Почему в этой серии уже трижды было, что ЦСКА забивает, но после этого пропускает две шайбы подряд от СКА?

– Да не знаю. Просто какая‑то небольшая тенденция. Мы не обращаем на это внимание. И это никак не объяснить. Всякое бывает.

– Как вы считаете, удаление Артема Сергеева – это случайный стык?

– Не знаю, я не смотрел видео. Но если дали, то, наверное, он попал. Просто человек потом выходит и играет после такой тяжелой травмы. Ну не знаю… Молодец. Герой, значит, – сказал защитник ЦСКА Дыбленко.

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11 комментариев

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Виталий Кошкин
А герой не в курсе что удаляют за действие, а не результат? Или за толчки на борт удалять надо только когда игрок шею себе сломает?
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Vagner01
Ответ *BG*
Нужно выигрывать вопреки всему. Другого варианта нет.
Да это так и есть!
+1
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*BG*
Ответ Vagner01
Они все уже давно под Газпром легли! Если Третьяк в открытую говорит что насчёт перекрестного плей-офф надо спросить у ске то все ясно!
Нужно выигрывать вопреки всему. Другого варианта нет.
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Vagner01
Ответ *BG*
У Роман Борисыча днюха была вчера. Судьи же не враги себе, чтобы такие "подарки" ему делать. Огорчаешь тренера, а волчий билет тебе выпишет цельный заместитель председателя правления КХЛ и первый вице-президент ФХР.
Они все уже давно под Газпром легли! Если Третьяк в открытую говорит что насчёт перекрестного плей-офф надо спросить у ске то все ясно!
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*BG*
Ответ Vagner01
Как мы в предыдущем матче два большинства забили все их удалять перестали а нам пять минут придумали! Рома с судьями поработал! В третьем периоде три подножки подряд на Окулове Карнаухове и Светлакове просто проигнорировали! Причем все были в зоне ске на глазах у судьи!
У Роман Борисыча днюха была вчера. Судьи же не враги себе, чтобы такие "подарки" ему делать. Огорчаешь тренера, а волчий билет тебе выпишет цельный заместитель председателя правления КХЛ и первый вице-президент ФХР.
+2
-1
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Clementsa
Непонятно что здесь вообще можно обсуждать? Тем более видео есть. Можно было дать 2, но и 5+20 обсуждать особо нечего, всё видно на повторе. Удар коленом - чище не бывает.
Очевидная попытка давления на судей после проигранного матча, не более.
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1960лоцман
Полосатики включились,видно команду получили
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Vagner01
Как мы в предыдущем матче два большинства забили все их удалять перестали а нам пять минут придумали! Рома с судьями поработал! В третьем периоде три подножки подряд на Окулове Карнаухове и Светлакове просто проигнорировали! Причем все были в зоне ске на глазах у судьи!
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Traumm
С камер которые показывают вроде как бедро в бедро, просто один готов к столкновению, потому, что идет на силовой, а второй с шайбой на детской площадке катается. Итог на лицо, в следующем периоде живее всех живых. Хотелось бы другую камеру посмотреть может я не прав.
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oldgordon
В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей
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Руслан Х
Неплохо подколол.👍🏻
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