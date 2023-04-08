Сушинский о серии СКА и ЦСКА: «Мы смотрим не хоккей, а борьбу. Команды равные: кто ошибся, тот и проиграл»

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Максим Сушинский прокомментировал ход серии между СКА и ЦСКА

СКА победил ЦСКА (3:1, 2-2 в серии) в четвертом матче финала Западной конференции.

«Не знаю, дойдет ли серия до седьмой игры.

По игре видно, что команды равные. Скорости одинаковые, составы примерно одинаковые. Будем ждать [седьмого матча], чтобы было всем интересно.

Играют две лучшие команды Запада. Мы смотрим даже не хоккей, а борьбу – кто ошибся, тот и проиграл.

То, что было и в первой игре, и в других. Ярко выраженного фаворита нет», – сказал бывший нападающий СКА.

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