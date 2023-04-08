Федоров о том, что у СКА не было удалений: «Пеняем на себя. Могли поострее сыграть с шайбой, заставить соперника фолить»

Сергей Федоров считает, что ЦСКА мог поострее сыграть с шайбой в матче со СКА

Главный тренер клуба из Москвы подвел итоги четвертого матча серии плей-офф против СКА (1:3, 2-2).

– Быстрая, хорошая игра. В принципе, справлялись со скоростями, неплохо двигали шайбу, создавали моменты в первых двух периодах. Спасибо пацанам, молодцы, среагировали, выполняли все, что мы просили.

– Тренер соперника перед игрой сказал, что мы увидим другой СКА. Вы увидели принципиальные изменения?

– Не другой СКА, но скорости были выше. СКА сыграл на хороших скоростях.

– У соперника не было штрафных минут. Это недоработка ЦСКА в нападении?

– Могли поострее сыграть с шайбой, заставить соперника фолить. Не мне судить об этом. Мы не совсем беззубо сыграли в атаке, хотя большинства не заработали. Пеняем на себя, постараемся поострее сыграть.

– Как изменила игру потеря ?

– Не думаю, что что-то серьезно поменялось. Он неудачно вошел в применение силового приема, да и соперник сыграл хорошо. Со стороны это смотрелось как большой штраф. А так играли в шесть защитников не раз. Думаю, наши защитники справились с такими скоростями. Это было не так легко, как кажется.

– После 2-2 в серии часто все заканчивается семью матчами. Вы любите играть седьмые матчи?

– Думаю, никто не любит. Я в том числе. Когда был игроком, было все равно – надо так надо. А сейчас меня волнует здоровье ребят, потому что напряженные игры.

– Как вам атмосфера на трибунах? Кажется, на хоккей ходит даже больше людей, чем на футбол.

– Давайте о хоккее. Атмосфера великолепная. Почувствовал единение наших болельщиков, которые здорово поддерживали команду. Хотя у нас и не получилось дать оснований праздновать, – передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов слова главного тренера ЦСКА Федорова.